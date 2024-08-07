Ανατροπή στην υπόθεση της 50χρονης Αμερικανίδας,Λαλίτα Κάγι Κουμάρ η οποία τέλος Ιουλίου εντοπίστηκε αποστεωμένη και σε άθλια κατάσταση σε ζούγκλα στην Ινδία και συγκεκριμένα στην πολιτεία Μαχαράστρα, δεμένη σε ένα δέντρο.

Η Λαλίτα η οποία εντοπίστηκε από έναν βοσκό σε άθλια κατάσταση είχε υποστηρίξει στις Αρχές πως ο άντρας της ήταν εκείνος που την είχε δέσει στο δέντρο και την είχε παρατήσει εκεί να πεθάνει χωρίς φαγητό και νερό ενώ η ίδια είπε ότι έπασχε από ψυχολογικά προβλήματα. Γι άυτό και οι Αρχές αφού τις πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες την μετέφεραν στη συνέχεια σε ψυχιατρική κλινική.

Όλο αυτό το διάστημα οι Αρχές προσπαθούσαν να κολλήσουν τα κομμάτια του παζλ προκειμένου να καταλάβουν αν η 50χρονη έλεγε πράγματι την αλήθεια. Από την αρχή όμως υπήρχε μια αμφισβήτηση στους ισχυρισμούς της. Τελικά, η Λαλίτα παραδέχτηκε πως δέθηκε μόνη της, όπως δήλωσαν αστυνομικοί στο BBC.

Επιθεωρητής της αστυνομίας, δήλωσε ότι η 50χρονη ισχυρίζεται τώρα ότι δεν είναι παντρεμένη και ότι πιθανώς υπέφερε από παραισθήσεις όταν έδωσε την πρώτη της κατάθεση. Παράλληλα, η ίδια είπε ότι είχε στεναχωρηθεί «επειδή η βίζα της είχε λήξει και της είχαν τελειώσει τα χρήματα κι έτσι αγόρασε κλειδαριές και αλυσίδες και δέθηκε στο δέντρο».

Η προϊσταμένη του ψυχιατρικού νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται η 50χρονη, δήλωσε στο BBC ότι «η κατάστασή της βελτιώνεται. Τρώει, περπατάει και επίσης ασκείται. Βρίσκεται υπό θεραπεία και της δίνουμε επίσης κάποια θρεπτικά συστατικά που έλειπαν από τον οργανισμό της». Η γιατρός υπογράμμισε ότι η οικογένειά της έχει εντοπιστεί στις ΗΠΑ και ότι επικοινωνεί μαζί τους στο τηλέφωνο.

Υπενθυμίζεται ότι όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο που ήταν δεμένη, η Λαλίτα ήταν σε άθλια κατάσταση. Δεν μπορούσε να μιλήσει αλλά έδωσε στους ερευνητές ένα χειρόγραφο σημείωμα που κατηγορούσε τον άνδρα της ότι την έδεσε και την εγκατέλειψε για να πεθάνει χωρίς φαγητό και νερό.​​ «Ένεση για ακραία ψύχωση που προκάλεσε ένα εξαιρετικά κλειδωμένο σαγόνι και αδυναμία να πιω νερό. Θέλω τροφή ενδοφλέβια. 40 ημέρες χωρίς φαγητό και νερό. Σύζυγος με έδεσε σε δέντρο στο δάσος και είπε ότι θα πεθάνω εκεί» έγραφε το σημείωμα.

Η Λαλίτα πιστεύεται ότι μετακόμισε στην Ινδία πριν από περίπου 10 χρόνια για να σπουδάσει γιόγκα, σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές. Βρέθηκε στη ζούγκλα από έναν βοσκό που άκουσε τις κραυγές της για βοήθεια.

«Ο ήχος ερχόταν από το δάσος στην πλαγιά του βουνού. Όταν πήγα εκεί, είδα ότι το ένα της πόδι ήταν δεμένο σε ένα δέντρο. Ούρλιαζε σαν ζώο. Κάλεσα άλλους χωρικούς και την τοπική αστυνομία», είπε ο μάρτυρας στο BBC.

Η ίδια είχε επίσης μαζί της ένα κινητό τηλέφωνο, ένα tablet και 31.000 ρουπίες ή 370 δολάρια.

Η αμερικανική πρεσβεία αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση, επικαλούμενη το δικαίωμα της 50χρονης στην ιδιωτική ζωή.

Πηγή: skai.gr

