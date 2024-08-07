Πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ: Η σιωπή απέναντι στις απειλές του Ιράν θυμίζει τη σιωπή πριν από το Ολοκαύτωμα

Ο απερχόμενος πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Gilad Erdan, δήλωσε ότι η σιωπή των Ηνωμένων Εθνών απέναντι στις ιρανικές απειλές για επίθεση στο Ισραήλ μοιάζει με την παγκόσμια σιωπή, την εποχή που οι ναζί οριστικοποιούσαν τα σχέδιά τους για το Ολοκαύτωμα.

Στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του στη Νέα Υόρκη, ο Ερντάν δήλωσε: «Το Ιράν και οι πληρεξούσιοί του απειλούν να μας επιτεθούν από κάθε κατεύθυνση. Όσοι προσπαθούν να μας πληγώσουν πρέπει να ξέρουν ότι δεν θα κάνουμε πίσω. Πρέπει να ξέρουν ότι θα πληρώσουν βαρύ τίμημα και το μακρύ μας χέρι θα τους φτάσει παντού».

«Ακόμη και σήμερα, καθώς το Ιράν απειλεί ανοιχτά ότι θα 'τιμωρήσει το Ισραήλ', ο ΟΗΕ σιωπά για άλλη μια φορά. Το Ιράν αντιλήφθηκε αυτή τη σιωπή ως πράσινο φως για να συνεχίσει τις προετοιμασίες του για να επιτεθεί σε εκατομμύρια Ισραηλινούς. Εκατομμύρια που περιμένουν αυτή τη στιγμή» είπε.

«Η σημερινή σιωπή του ΟΗΕ για το Ιράν θυμίζει την παγκόσμια σιωπή μετά τη Διάσκεψη του Wannasee το 1942, όταν η ναζιστική ηγεσία αποφάσισε την τελική λύση. Κατάλαβαν αυτή τη σιωπή ως πράσινο φως για τη δολοφονία εκατομμυρίων Εβραίων» πρόσθεσε.

Ο Ερντάν υπερασπίστηκε τη δουλειά του εντός του «υποκριτικού» οργανισμού, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

«Είχα το τεράστιο προνόμιο να εκπροσωπώ το Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη. Ξυπνούσα κάθε πρωί με μια ξεκάθαρη αποστολή, να αποδείξω ότι το Ισραήλ είναι ένα ηθικό κράτος, μια χώρα που λατρεύει τη ζωή και την ειρήνη, μια χώρα που θέλει να προστατεύσει τους πολίτες της, όπως κάθε άλλη χώρα και ένα κράτος με τον καλύτερο και πιο ηθικό στρατό στον κόσμο, τον IDF» σημείωσε.

«Έκανα ό,τι μπορούσα για να ευαισθητοποιήσω για τη φρίκη της 7ης Οκτωβρίου, για τους ομήρους μας… και τη σεξουαλική βία που είδαμε κατά των Ισραηλινών γυναικών. Το έκανα με κάθε δυνατό τρόπο και με όλα τα μέσα που είχα στη διάθεσή μου, ναι. Ήταν ένας τρόπος να ευαισθητοποιήσουμε, να σοκάρουμε, να φωνάξουμε για όσους δεν μπορούν» τόνισε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.