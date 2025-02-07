Τις τελευταίες τρεις ημέρες, τέσσερις πυροβολισμοί έχουν συγκλονίσει τις Βρυξέλλες με αποκορύφωμα τη φονική επίθεση στο Άντερλεχτ τα ξημερώματα της Παρασκευής. Ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για το συμβάν, οι αρχές αποδίδουν την κλιμακούμενη αιματοχυσία σε αντίπαλες οπλισμένες συμμορίες ναρκωτικών.

«Αυτό δεν είναι απλώς κάποιο έγκλημα του δρόμου. Αυτές είναι ενέργειες μεταξύ συμμοριών», είπε η Επίτροπος Ναρκωτικών του Βελγίου Ine Van Wymersch στο Politico το πρωί της Παρασκευής η οποία συνέχισε λέγοντας ότι η βία μεταξύ των συμμοριών στο Βέλγιο έχει γίνει πολύ πιο εμφανής στους δρόμους μετά την πανδημία της Covid-19.

«Με την εισαγωγή της κοκαΐνης, υπάρχουν πολλά περισσότερα χρήματα. Και με αυτά τα χρήματα, μπορούν να προσελκύσουν περισσότερους ανθρώπους να δουλέψουν γι' αυτούς, αλλά μπορούν επίσης να αγοράσουν βαριά όπλα όπως έκαναν εδώ», εξήγησε, προσθέτοντας ότι είναι τα χρηματικά κίνητρα που κάνουν την περιοχή πιο επικίνδυνη.

«Σε ένα σημείο πώλησης, μπορεί να κερδίζουν ακόμα και περίπου 50.000 ευρώ την ημέρα ας πούμε. Οπότε αξίζει να παλέψουν γι' αυτό», πρόσθεσε.

«Βρώμικες δουλειές»

Η Van Wymersch διορίστηκε ως η πρώτη επίτροπος ναρκωτικών του Βελγίου τον Φεβρουάριο του 2023. Ο ρόλος της δημιουργήθηκε μετά από ένα περιστατικό με πυροβολισμό που σχετίζεται με τα ναρκωτικά στην Αμβέρσα τον Ιανουάριο του 2023, όπου σκοτώθηκε ένα 11χρονο κορίτσι.

«Αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος αποκτώντας μια σαφή εικόνα του τι υπερβαίνει τα αστυνομικά δεδομένα», είπε. Για λόγους ασφαλείας, πρόσθεσε, η τοποθεσία του γραφείου της παραμένει μυστική.

Η καταπολέμηση του πολέμου των ναρκωτικών το 2025 έχει πρόσθετες προκλήσεις, από τον εντοπισμό συμμοριών έως την προσπάθεια εξουδετέρωσης των ασφαλών επικοινωνιών. Η Van Wymersch εξήγησε ότι η παγκοσμιοποίηση έχει κάνει πολύ πιο δύσκολη την αξιολόγηση της ταυτότητας και του ιστορικού των εγκληματιών.

«Δεν είναι ότι μπορείς να ακολουθήσεις την ιταλική αλυσίδα ή τη σερβική ή τη μαροκινή αλυσίδα», είπε. «Όλοι εργάζονται ο ένας για τον άλλον και με ανώνυμο τρόπο».

«Σήμερα έχουν όλοι ψευδώνυμα, χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένη επικοινωνία. Δεν ξέρουν πολλά για τον οργανισμό στον οποίο συμμετέχουν. Γνωρίζουν τον ομόλογό τους, αλλά δεν χρειάζεται να βλέπονται πια», είπε. «Είναι πολύ ποικιλόμορφο. Αυτό βλέπουμε στο δρόμο, ότι πολλοί ευάλωτοι άνθρωποι στρατολογούνται για να κάνουν τις βρώμικες δουλειές».

Το πρόσφατο κύμα βίας στις Βρυξέλλες ξεκίνησε νωρίς την Τετάρτη, όταν δύο μασκοφόροι άρχισαν να πυροβολούν με Καλάσνικοφ έξω από το σταθμό του μετρό Clemenceau στο Άντερλεχτ. Το πρωί της Πέμπτης, σημειώθηκαν άλλοι δύο πυροβολισμοί — ο πρώτος στην περιοχή Saint-Josse κοντά στην Ευρωπαϊκή Συνοικία και ο δεύτερος ξανά στο Clemenceau — τραυματίζοντας συνολικά τρία άτομα.

Μετά τα επεισόδια, ο δήμαρχος των Βρυξελλών Philippe Close συγκάλεσε επείγουσα σύσκεψη την Πέμπτη το απόγευμα με τους δημάρχους διαφορετικών δήμων της πόλης για να συζητήσουν τα προβλήματα ασφάλειας και να συντονιστούν με την Εισαγγελία των Βρυξελλών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όλοι οι δήμαρχοι αποφάσισαν να φέρουν προσωρινά όλες τις χωριστές αστυνομικές δυνάμεις της πόλης κάτω από μια ομπρέλα με σκοπό να προσπαθήσουν να θέσουν υπό έλεγχο τη βία που έχει εξαπλωθεί στην πόλη.

