«Συλλάβετε τον τραμπούκο». Ο γερμανικής καταγωγής Ρεπουμπλικανός βουλευτής Κάρλος Χιμένεζ ζήτησε τη σύλληψη του Βενεζουελάνου υπουργού Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο μετά και την παρεμπόδιση Αμερικανών διασωστών. Τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα έχουν προκαλέσει σάλο στους Βενεζουελάνους που βιώνουν τις επιπτώσεις των φονικών σεισμών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Λα Γκουάιρα, την πολιτεία που επλήγη περισσότερο από τον Εγκέλαδο, και μεταβάλλεται ραγδαία σε διπλωματικό επεισόδιο.

ALERTA 🇻🇪 | ¡ÚLTIMA HORA! 🚨| Diosdado Cabello no deja pasar la ayuda de los EE.UU a La Guaira. pic.twitter.com/aBKOWTW393 — ¡DIFUNDELO YA! (@DIFUNDELOYA) June 28, 2026

ALERTA 🇻🇪 | ¡ÚLTIMA HORA!🚨| Segundo video de Diosdado Cabello impidiendo el paso a rescatista de EE.UU en plena operación de rescate en La Guaira. pic.twitter.com/QuTtn0YrLV — ¡DIFUNDELO YA! (@DIFUNDELOYA) June 29, 2026

«Ενώ οι ΗΠΑ αυξάνουν την παρουσία τους στη Βενεζουέλα, θα πρέπει να συλλάβουμε τον τραμπούκο Ντιοσντάντο Καμπέγιο και να τον οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη ώστε να σταματήσει να εμποδίζει τη διανομή βοήθειας σε αυτούς που επλήγησαν από τον σεισμό, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Χιμένεζ, επαναφέροντας στη δημοσιότητα την επικήρυξη του Καμπέγιο για 25 εκατ. δολάρια με βαρύ κατηγορητήριο που αφορά μεταξύ άλλων ναρκοτρομοκρατία και διακίνηση ναρκωτικών.

🚨While the US increases its presence in #Venezuela, we should pick-up thug Diosdado Cabello and bring him to justice so he can stop impeding the distribution of aid to those impacted by the earthquake. pic.twitter.com/QN23iJYZv3 — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) June 29, 2026

«Ντιοσντάντο Καμπέλο, κομμουνιστή και σοσιαλιστή δολοφόνε, φύγε από τη μέση και άσε τις ομάδες διάσωσης να σώσουν ζωές. Δεν είναι η ώρα για πολιτική, έλεγχο ή γραφειοκρατία. Είναι η ώρα να σώσουμε τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά που παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια. Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να σημαίνει απώλεια άλλης μιας ζωής.

»Ο λαός της Βενεζουέλας χρειάζεται βοήθεια, όχι εμπόδια. Εάν οι διεθνείς ομάδες διάσωσης είναι έτοιμες να βοηθήσουν, θα πρέπει να τούς επιτραπεί να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς παρεμβολές. Η διάσωση ζωών πρέπει να προηγείται όλων των άλλων» αναφέρει μεταξύ άλλω σε νέα μηνύματά του ο Χιμένεζ.

Diosdado Cabello, communist and socialist murderer, get out of the way and let the rescue teams save lives.



This is not the time for politics, control, or bureaucracy. This is the time to rescue the men, women, and children who remain trapped beneath the rubble. Every minute… pic.twitter.com/4J4ppDDaAn — Dariel Fernandez (@darielfernandez) June 29, 2026

🚨As Venezuelans and American Rescue team fight to save lives in the aftermath of this devastating earthquake, Diosdado Cabello once again demonstrates the cruelty and indifference that define the dictatorship.



The people of Venezuela deserve real leadership—not propaganda and… — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) June 29, 2026

Παράλληλα, ο Αμερικανός βουλευτής καταγγέλλει και προειδοποιεί ότι το βενεζουελανικό καθεστώς σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τη βοήθεια για τους σεισμούς ως πολιτικό εκβιασμό.

ALERTA 🇻🇪 🇺🇸 | ¡ÚLTIMA HORA! 🚨| Congresista estadounidense Carlos Gimenez denuncia y advierte que el régimen venezolano pretende usar la ayuda humanitaria de los terremotos como chantaje político. pic.twitter.com/d2cCwXgqeX — ¡DIFUNDELO YA! (@DIFUNDELOYA) June 29, 2026

Πηγή: skai.gr

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