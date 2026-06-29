Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Συλλάβετε τον τραμπούκο»: Ρεπουμπλικανός ζητά τη σύλληψη του Βενεζουελάνου ΥΠΕΣ μετά τη παρεμπόδιση διασωστών

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Λα Γκουάιρα, την πολιτεία που επλήγη περισσότερο από τον Εγκέλαδο, και μεταβάλλεται ραγδαία σε διπλωματικό επεισόδιο

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Βενεζουέλα

«Συλλάβετε τον τραμπούκο». Ο γερμανικής καταγωγής Ρεπουμπλικανός βουλευτής Κάρλος Χιμένεζ ζήτησε τη σύλληψη του Βενεζουελάνου υπουργού Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο μετά και την παρεμπόδιση  Αμερικανών διασωστών. Τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα έχουν προκαλέσει σάλο στους Βενεζουελάνους που βιώνουν τις επιπτώσεις των φονικών σεισμών. 

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Λα Γκουάιρα, την πολιτεία που επλήγη περισσότερο από τον Εγκέλαδο, και μεταβάλλεται ραγδαία σε διπλωματικό επεισόδιο. 

«Ενώ οι ΗΠΑ αυξάνουν την παρουσία τους στη Βενεζουέλα, θα πρέπει να συλλάβουμε τον τραμπούκο Ντιοσντάντο Καμπέγιο και να τον οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη ώστε να σταματήσει να εμποδίζει τη διανομή βοήθειας σε αυτούς που επλήγησαν από τον σεισμό, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Χιμένεζ, επαναφέροντας στη δημοσιότητα την επικήρυξη του Καμπέγιο για 25 εκατ. δολάρια με βαρύ κατηγορητήριο που αφορά μεταξύ άλλων ναρκοτρομοκρατία και διακίνηση ναρκωτικών. 

«Ντιοσντάντο Καμπέλο, κομμουνιστή και σοσιαλιστή δολοφόνε, φύγε από τη μέση και άσε τις ομάδες διάσωσης να σώσουν ζωές. Δεν είναι η ώρα για πολιτική, έλεγχο ή γραφειοκρατία. Είναι η ώρα να σώσουμε τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά που παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια. Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να σημαίνει απώλεια άλλης μιας ζωής.

»Ο λαός της Βενεζουέλας χρειάζεται βοήθεια, όχι εμπόδια. Εάν οι διεθνείς ομάδες διάσωσης είναι έτοιμες να βοηθήσουν, θα πρέπει να τούς επιτραπεί να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς παρεμβολές. Η διάσωση ζωών πρέπει να προηγείται όλων των άλλων» αναφέρει μεταξύ άλλω σε νέα μηνύματά του ο Χιμένεζ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός βουλευτής καταγγέλλει και προειδοποιεί ότι το βενεζουελανικό καθεστώς σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τη βοήθεια για τους σεισμούς ως πολιτικό εκβιασμό. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βενεζουέλα Σεισμοί Καράκας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark

Απόρρητο