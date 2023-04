ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο κάμπους του Rose State College στην Οκλαχόμα - Τουλάχιστον ένας νεκρός

Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε, όταν άγνωστος άνοιξε πυρ το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική ώρα) στο κολέγιο Rose State College στο Midwest City, σε ένα προάστιο της Οκλαχόμα των ΗΠΑ. Την είδηση επιβεβαίωσαν οι Αρχές της πόλης.

Οι Αρχές τέθηκαν σε συναγερμό όταν το κολέγιο εξέδωσε σήμα έκτακτης ανάγκης, προειδοποιώντας τους φοιτητές για έναν «ενεργό σκοπευτή» στην πανεπιστημιούπολη. Την κατάσταση alert επιβεβαίωσε ο επίσημος ιστότοπος του Rose State College, ζητώντας από τους φοιτητές να βρουν καταφύγιο και να παραμείνουν στα δωμάτιά τους.

❗️ROSE ALERT: We are currently experiencing an active shooter situation on campus. Please shelter in place and follow instructions from law enforcement officials. More information to follow as it becomes available. ❗️

Μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν τουλάχιστον έξι πυροβολισμούς. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και εντόπισαν γρήγορα τον ύποπτο, ο οποίος και συλλήφθη με την κατάσταση να βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο. Το σχολείο επιβεβαίωσε σε ένα ακόμα tweet ότι οι Αρχές βρίσκονται στο σχολείο και ο δράστης τέθηκε υπό κράτηση.

‼️ROSE ALERT: We are currently experiencing an active shooter situation on campus. Please shelter in place and follow instructions from law enforcement officials. The shooter is in custody and police are on scene. More updates to follow. ‼️ pic.twitter.com/UDDosM8l0S