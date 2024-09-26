ΗΠΑ: Πυρηνοκίνητο υποβρύχιο της Κίνας βυθίστηκε ενώ ήταν ελλιμενισμένο

Το τελευταίο από τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια επίθεσης που ναυπήγησε η Κίνα βυθίστηκε πριν από μερικούς μήνες, ανέφερε σήμερα ένας υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος του αμυντικού τομέα, μια εξέλιξη που δυνητικά φέρνει σε δύσκολη θέση το Πεκίνο, το οποίο επιδιώκει να επεκτείνει τις στρατιωτικές δυνατότητές του.

Η Κίνα διαθέτει ήδη τον μεγαλύτερο πολεμικό στόλο στον κόσμο, με περισσότερα από 370 πλοία και έχει ξεκινήσει την παραγωγή μιας νέας γενιάς υποβρυχίων, ικανών να φέρουν πυρηνικά όπλα.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι το νέο πυρηνοκίνητο υποβρύχιο επίθεσης βυθίστηκε δίπλα σε μια προβλήτα, κάποια στιγμή μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου. Δεν είναι σαφής η αιτία που οδήγησε στη βύθισή του, ούτε αν ήταν φορτωμένο με πυρηνικά καύσιμα.

«Εκτός από τα προφανή ερωτήματα, σχετικά με την εκπαίδευση (του πληρώματος) και την ποιότητα των υλικών, το συμβάν εγείρει βαθύτερες ανησυχίες για το επίπεδο λογοδοσίας του PLA (σ.σ. του κινεζικού στρατού) και την επίβλεψη της αμυντικής βιομηχανίας της Κίνας, η οποία μαστίζεται εδώ και καιρό από τη διαφθορά», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

«Δεν αποτελεί έκπληξη που ο PLA επιχείρησε να αποκρύψει» τη βύθιση, εκτίμησε.

Η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσινγκτον δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο. Την είδηση ανέφερε πρώτη η εφημερίδα Wall Street Journal.

Σε δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs που ελήφθησαν τον Ιούνιο φαίνονται γερανοί στο ναυπηγείο Βουτσάνγκ, όπου θα έπρεπε να είναι ελλιμενισμένο το υποβρύχιο.

Το 2022 η Κίνα διέθετε έξι πυρηνοκίνητα υποβρύχια βαλλιστικών πυραύλων, έξι πυρηνοκίνητα υποβρύχια επίθεσης και 48 υποβρύχια επίθεσης με ντιζελοκινητήρες, σύμφωνα με μια έκθεση του Πενταγώνου για τις στρατιωτικές δυνατότητες του Πεκίνου. Η δύναμη των υποβρυχίων αναμένεται ότι θα αυξηθεί στα 65 μέχρι το 2025 και στα 80 μέχρι το 2035, εκτιμά το υπουργείο Άμυνας

