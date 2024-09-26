Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης «δεν θα διστάσουν να υποστηρίξουν τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ», διεμήνυσε σήμερα ο ηγέτης τους, καθώς συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον του λιβανέζικου κινήματος.

Σε ομιλία που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, ο ηγέτης των ανταρτών Άμπντουλ Μάλικ αλ Χούθι υποστήριξε ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε τις επιθέσεις στον Λίβανο προκειμένου να μην επιτρέψει στη Χεζμπολάχ «να υποστηρίξει τη Γάζα και τους Παλαιστίνιους».

Οι Χούθι αποτελούν μέρος του αποκαλούμενου «Άξονα της Αντίστασης», μιας συμμαχίας φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων που περιλαμβάνει επίσης την παλαιστινιακή Χαμάς, τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ και ιρακινές ομάδες.

Οι αντάρτες της Υεμένης έχουν ήδη εξαπολύσει αρκετές επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, ενώ βάζουν στο στόχαστρό τους πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα σε «ένδειξη αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ηγέτης των Χούθι υποστήριξε ότι η Χεζμπολάχ είναι «ισχυρότερη από ποτέ» και ότι έχει τη «δυνατότητα να πλήξει οποιαδήποτε περιοχή στην κατεχόμενη Παλαιστίνη».

«Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να υποστηρίζουμε τη Γάζα και την Παλαιστίνη γενικότερα, ούτε επίσης τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ», δεσμεύτηκε ο Άμπντουλ Μάλικ αλ Χούθι.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την έναρξη του πολέμου κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ ανακοίνωσε στα μέσα Σεπτεμβρίου ότι μεταφέρει το «κέντρο βάρους» των στρατιωτικών επιχειρήσεων στα βόρεια σύνορά του, σφυροκοπώντας θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

