Ο στρατός των ΗΠΑ ενισχύει σταθερά την παρουσία του κοντά στην Αλάσκα, αναπτύσσοντας έναν αντιτορπιλικό και μια στρατιωτική βάση οπλισμένη με ένα σύστημα πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, καθώς οι εντάσεις εντείνονται λόγω των αυξανόμενων ρωσικών και κινεζικών στρατιωτικών δραστηριοτήτων κοντά στην ακτή της Αλάσκας, σύμφωνα με το Politico.

Τον περασμένο μήνα, το αντιτορπιλικό USS Sterett στάλθηκε στην ακτή της Αλάσκας ως απάντηση στα πλοία του ρωσικού πολεμικού ναυτικού που επιχειρούν στην περιοχή, τα στρατεύματα προσγειώθηκαν σε ένα απομακρυσμένο νησί της Αλάσκας και έχουν τοποθετηθεί μοίρες μαχητικών και άλλα αεροσκάφη με βάση την Αλάσκα σε αυξημένο συναγερμό.

Οι ενέργειες ακολουθούν μια σειρά ρωσικών αεροπορικών επιχειρήσεων στον εναέριο χώρο της Αλάσκας και καθώς ρωσικά και κινεζικά πολεμικά πλοία διεξήγαγαν κοινές ασκήσεις στον Ειρηνικό κοντά στην Ιαπωνία.

Η Μόσχα έχει αρχίσει να κάνει επίδειξη δύναμης στον Ινδο-Ειρηνικό και την Αρκτική, καθώς η σχέση της με την Κίνα ενισχύεται εν μέρει χάρη στον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε μεγάλο βαθμό χωρίς συμμάχους στην Ευρώπη για να συνεργαστούν, ρωσικά πλοία και αεροσκάφη πραγματοποίησαν μια σειρά ασκήσεων μεγάλης κλίμακας στον Ειρηνικό καθώς το Πεκίνο και η Μόσχα πλησιάζουν περισσότερο λόγω της απομόνωσης των εν λόγω εθνών από τη διεθνή κοινότητα, με βάση τους οικονομικούς δεσμούς που προέκυψαν από τις διεθνείς κυρώσεις.

Λαβρόφ: Είμαι έτοιμος για σύγκρουση με το ΝΑΤΟ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας προειδοποιεί ότι είναι «πλήρως έτοιμος» για μια σύγκρουση με το ΝΑΤΟ στην Αρκτική.

«Βλέπουμε το ΝΑΤΟ να εντείνει τις ασκήσεις που σχετίζονται με πιθανές κρίσεις στην Αρκτική», δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Η χώρα μας είναι πλήρως έτοιμη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στρατιωτικά, πολιτικά και από τη σκοπιά των αμυντικών τεχνολογιών», πρόσθεσε.

Η Αρκτική περιλαμβάνει εδάφη που ανήκουν σε οκτώ έθνη: Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Δανία, Καναδάς, ΗΠΑ, Ισλανδία και Ρωσία. Όλοι εκτός από τη Ρωσία είναι μέλη του ΝΑΤΟ.

Ακόμα και έτσι, ο Λαβρόφ προειδοποίησε ότι «η Αρκτική δεν είναι το έδαφος της βορειοατλαντικής συμμαχίας» και είπε ότι άλλες, μη αρκτικές χώρες, όπως η Κίνα και η Ινδία, έχουν συμφέροντα εκεί.

Εντείνεται η ανησυχία στην Αλάσκα

Ο γερουσιαστής Dan Sullivan (R-Alaska) εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για την κατάσταση, επισημαίνοντας μια σημαντική άνοδο στην κλίμακα και τη συχνότητα της ρωσικής και κινεζικής στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή. Ο Sullivan, ο οποίος ασκεί πιέσεις σε στρατιωτικούς ηγέτες για την αναβάθμιση της στρατιωτικής υποδομής της Αλάσκας, τόνισε τη σημασία της σταθερότητας απέναντι σε αυτό που θεωρεί ως επιθετικές κινήσεις από αυταρχικά καθεστώτα.

«Ο ρυθμός έχει ενταθεί πολύ», είπε σε συνέντευξή του το ανώτερο μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Υπηρεσιών της Γερουσίας. «Είναι ο αέρας, η επιφάνεια και το υπόγειο που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι, αλλά το κάνουν πολύ περισσότερο σε κοινή δυναμικότητα με την Κίνα από ό,τι παλαιότερα. Πρόκειται για ξεκάθαρη κλιμάκωση».

Τον Ιούλιο, η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής αναχαίτισε ρωσικά και κινεζικά βομβαρδιστικά που πετούσαν μόλις 200 μίλια από την ακτή της Αλάσκας. Ήταν η πρώτη φορά που στοιχεία και από τις δύο χώρες αναχαιτίστηκαν ενώ λειτουργούσαν μαζί, με αεροσκάφη να απογειώνονταν από την ίδια ρωσική αεροπορική βάση. Ο Sullivan σημείωσε την πρόκληση που θέτει η απόσταση, καθώς τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη έπρεπε να εκτοξευθούν από μια αεροπορική βάση περίπου 1.000 μίλια μακριά, τονίζοντας την ανάγκη για περισσότερη υποδομή για την υποστήριξη μιας ταχύτερης απόκρισης.

Οι νέες κινήσεις των ΗΠΑ για στρατιωτική ανάπτυξη και καλύτερη προετοιμασία έρχονται εν μέσω επαναλαμβανόμενων αναχαιτίσεων ρωσικών αεροσκαφών παρακολούθησης κοντά στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ και μετά την έναρξη μιας τεράστιας κινεζικής/ρωσικής άσκησης στη Θάλασσα της Ιαπωνίας με την ονομασία Ocean 2024 που περιλαμβάνει δεκάδες πολεμικά πλοία και πάνω από 120 πολεμικά αεροσκάφη.

Οι ΗΠΑ δεν μένουν με σταυρωμένα τα χέρια

Αλλού στην περιοχή, περίπου 130 στρατιώτες από την 11η Αερομεταφερόμενη του Στρατού των ΗΠΑ και την 1η και 3η Ομάδα Εργασίας πολλαπλών τομέων έστειλαν μονάδες στη Shemya στις Αλεούτιες Νήσους που ελέγχονται από τις ΗΠΑ περίπου 1.200 μίλια δυτικά του Άνκορατζ ως μέρος μιας προηγουμένως προγραμματισμένης άσκησης που έχει αποκτήσει νέα σημασία στη μάχη των αναπτύξεων στην περιοχή. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει ένα σύστημα πυραύλων πυροβολικού υψηλής κινητικότητας που ανασύρθηκε από την κοινή βάση Lewis-McChord στην Ουάσιγκτον και ραντάρ για την παρακολούθηση εναέριων απειλών.

Το αντιτορπιλικό Sterett, το οποίο έφυγε από το λιμάνι του Σαν Ντιέγκο στις αρχές αυτού του μήνα, αυτή την εβδομάδα αγκυροβόλησε σε ένα σπάνια χρησιμοποιούμενο λιμάνι στο Dutch Harbor, περίπου 1.100 μίλια νοτιοδυτικά του Anchorage στα Αλεούτια Νησιά, ενώ περιπολούσε στη Βερίγγεια Θάλασσα.

Ένας εκπρόσωπος της Βόρειας Διοίκησης των ΗΠΑ έστειλε μια δήλωση μέσω email ότι το αντιτορπιλικό «αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει την αποστολή Θαλάσσιας Άμυνας της Βόρειας Διοίκησης των ΗΠΑ ως απάντηση στη γνωστή ρωσική άσκηση στην περιοχή αυτή».

Η απειλή από τις ρωσικές δυνάμεις συνεχίζει να εξελίσσεται. Στις 15 Σεπτεμβρίου, η αμερικανική ακτοφυλακή Stratton εντόπισε τέσσερα σκάφη του ρωσικού ναυτικού, συμπεριλαμβανομένων υποβρυχίων και φρεγατών, 57 μίλια βορειοδυτικά του Point Hope, στην Αλάσκα. Τα ρωσικά πλοία παρέμειναν στη ρωσική πλευρά της θαλάσσιας συνοριακής γραμμής ενώ διέσχιζαν περίπου 30 μίλια εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης των ΗΠΑ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

«Πρόκειται για μια συνεχή επιχείρηση που έχουμε θέσει σε εφαρμογή για να διασφαλίσουμε ότι την παρουσία μας και να αποδεικνύουμε τη σημασία της κυριαρχίας των ΗΠΑ», δήλωσε την Πέμπτη ο υποδιοικητής της ακτοφυλακής των ΗΠΑ, ναύαρχος Kevin Lunday κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία, απαντώντας σε ερωτήσεις του Sullivan. Ο Λουντέι τόνισε τις προσπάθειες συντονισμού με τον Καναδά και τη Βόρεια Διοίκηση για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των ρωσικών και κινεζικών δυνάμεων.

Ο πρόεδρος των Ενόπλων Υπηρεσιών της Γερουσίας Τζακ Ριντ (DR.I.) πρότεινε ότι η αυξημένη δραστηριότητα της Ρωσίας κοντά στην Αλάσκα θα μπορούσε να είναι μια άμεση απάντηση στην ουσιαστική υποστήριξη της Ουάσιγκτον προς την Ουκρανία στον πόλεμό της με τη Ρωσία. Ο Ριντ είπε ότι αυτοί οι ελιγμοί πιθανότατα στοχεύουν στο να στείλουν ένα μήνυμα όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και στο ρωσικό κοινό, καθώς ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επιδιώκει να προβάλει δύναμη εν μέσω αυξανόμενης εσωτερικής πίεσης για την παραπαίουσα πολεμική προσπάθεια.

«Νομίζω ότι πιθανώς προσπαθούν επίσης να στείλουν ένα μήνυμα στη χώρα τους», είπε ο Ριντ. «Γεια, ξέρετε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να μας εκφοβίσουν».

Ο εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού υπολοχαγός Μοχάμαντ Ίσα είπε ότι το Πολεμικό Ναυτικό «διεξάγει συχνά ασκήσεις και επιχειρήσεις στον Βόρειο Ειρηνικό» και «έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει μια ελεύθερη και ανοιχτή περιοχή Ινδο-Ειρηνικού».





Πηγή: skai.gr

