Η έκκληση των ΗΠΑ και πολλών άλλων χωρών για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο έγινε «σε συντονισμό» με το Ισραήλ, διαβεβαίωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ.

Η εκπρόσωπος είπε ότι συνεχίζονται στη Νέα Υόρκη οι συζητήσεις για μια εκεχειρία 21 ημερών, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ .

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς είπε ότι «δεν θα υπάρξει εκεχειρία στον βορρά» και ότι η μάχη εναντίον της Χεζμπολάχ «θα συνεχιστεί μέχρι τη νίκη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

