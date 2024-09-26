Λογαριασμός
Δεν παραιτείται της προσπάθειας ο Λευκός Οίκος: «Συνεχίζονται οι συζητήσεις για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο»

Η εκπρόσωπος είπε ότι συνεχίζονται στη Νέα Υόρκη οι συζητήσεις για μια εκεχειρία 21 ημερών, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Καρίν Ζαν Πιέρ

Η έκκληση των ΗΠΑ και πολλών άλλων χωρών για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο έγινε «σε συντονισμό» με το Ισραήλ, διαβεβαίωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ.

Η εκπρόσωπος είπε ότι συνεχίζονται στη Νέα Υόρκη οι συζητήσεις για μια εκεχειρία 21 ημερών, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς είπε ότι «δεν θα υπάρξει εκεχειρία στον βορρά» και ότι η μάχη εναντίον της Χεζμπολάχ «θα συνεχιστεί μέχρι τη νίκη». 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

