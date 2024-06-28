Πλοίαρχος σκάφους ανέφερε ότι πέντε πύραυλοι κατέπεσαν κοντά στο πλοίο του στην Ερυθρά Θάλασσα, σε απόσταση 150 ναυτικών μιλίων βορειοδυτικά του υεμενίτικου λιμανιού Χοντεϊντά, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο βρετανικός φορέας για την ασφάλεια του θαλάσσιου εμπορίου (UKMTO).

Ο UKMTO δήλωσε ότι το σκάφος δεν ανέφερε ζημιές και ότι έπλεε προς βορρά. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για το σκάφος ή το φορτίο του.

Οι αντάρτες Χούθι, που ελέγχουν μεγάλα τμήματα της Υεμένης, επιτίθενται στη διεθνή ναυσιπλοΐα στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας από τον Νοέμβριο σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

