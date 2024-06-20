Ρωσία-Β. Κορέα, συμμαχία και στο ουκρανικό

Η επίσκεψη Πούτιν στην Πιονγκγιάνγκ ενισχύει τη ρωσική δύναμη πυρός στην Ουκρανία με βορειοκορεατικά πυρομαχικά και αναβαθμίζει τον Κιμ στα μάτια του λαού του και διεθνώς.

Ήταν η πρώτη επίσκεψη του Ρώσου προέδρου στη Β. Κορέα μετά από 24 χρόνια, κάτω από εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει μπει στον τρίτο χρόνο και ο Πούτιν, που καταζητείται με διεθνές ένταλμα σύλληψης, δεν μπορεί να ταξιδέψει παντού. ‘Έτσι αναγκαστικά αναζητεί ανοίγματα και συμμαχίες σε χώρες που ξέρει ότι δεν κινδυνεύει. Ο Πούτιν έγινε δεκτός με επευφημίες στην Πιονγκγιάνγκ. Στην κεντρική πλατεία Κιμ Ιλ Σουνγκ συγκεντρώθηκε τιμητική φρουρά και πλήθος κόσμου, όπως έδειξαν βίντεο που μεταδόθηκαν από ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Παιδιά κουνούσαν μπαλόνια και τεράστια πορτρέτα των δύο ανδρών με τις εθνικές σημαίες των δύο χωρών να κοσμούν το κεντρικό κτίριο της πλατείας. «Η συνάντηση αποδεικνύει τον αήττητο χαρακτήρα και τη διάρκεια της φιλίας και της ενότητας μεταξύ της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας KCNA.

«Συμβολική σημασία»

Μιλώντας στην τηλεόραση του Reuters ο Παρκ Βον-Γκον, καθηγητής Βορειοκορεατικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ewha Womens, ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη Σεούλ, είπε ότι η επίσκεψη αυτή ήταν πολύ σημαντική όχι μόνο για τον Πούτιν, αλλά και για τον Κιμ Γιονγκ Ουν. "Το βασικότερο χαρακτηριστικό αυτής της συνόδου κορυφής Β. Κορέας-Ρωσίας είναι η συμβολική της σημασία» υπογράμμισε. «Από τη σκοπιά του Κιμ Γιονγκ Ουν, η επίσκεψη του Πούτιν στη Βόρεια Κορέα ήταν απαραίτητη για να ξεφύγει από τη διπλωματική απομόνωση και την εικόνα του ως κράτος-παρίας στη διεθνή κοινότητα. Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σχεδίασε αυτήν τη σύνοδο κορυφής ως ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός, καθώς ήταν επίσης μια καλή ευκαιρία να δείξει τα επιτεύγματά του στον βορειοκορεατικό λαό, τα οποία διαφοροποιούνται από τους προκατόχους του". Μόσχα και Πιονγκάνγκ ανακοίνωσαν ένα νέο αμυντικό σύμφωνο, το οποίο περιλαμβάνει "αμοιβαία βοήθεια σε περίπτωση επίθεσης εναντίον ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη αυτής της συνθήκης", σύμφωνα με τα λεγόμενα του Πούτιν.



Δεν απέκλεισε μάλιστα μια στρατιωτική-τεχνική συνεργασία με τη Βόρεια Κορέα. Από την πλευρά του ο Κιμ υπογράμμισε την «άνευ όρων υποστήριξη και τη σταθερή συμμαχία» στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ίσως αυτό να επιβεβαιώνει πληροφορίες από αμερικανικές και ουκρανικές πηγές ότι η Βόρεια Κορέα έχει χορηγήσει βλήματα πυροβολικού, ακόμη και βαλλιστικούς πυραύλους για να χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, ενώ η Ρωσία φέρεται να έδωσε βοήθεια στον τομέα στρατιωτικής και δορυφορικής τεχνολογίας. Και οι δύο πλευρές ωστόσο διέψευσαν τις πληροφορίες, γιατί θα σήμαινε ότι θα παραβιάζονταν το εμπάργκο όπλο που έχει επιβάλει ο ΟΗΕ σε βάρος της Βόρειας Κορέας.

Απομακρύνεται από την Κίνα ο Κιμ;

Την περασμένη εβδομάδα πάντως, ο υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας Σιν Γουόν-σικ δήλωσε ότι η χώρα του εντόπισε έως και 10.000 εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρονταν από τη Βόρεια Κορέα προς τη Ρωσία, τα οποία θα μπορούσαν να περιέχουν έως και 4,8 εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ο Γουόν-σικ δήλωσε ότι ο Πούτιν είναι πολύ πιθανό να ζήτησε περισσότερα κατά την επίσκεψή του στην Πιονγκγιάνγκ. Προηγούμενη έκθεση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών έκανε λόγο για "τουλάχιστον 3 εκατομμύρια" βορειοκορεατικά βλήματα που παραδόθηκαν στη Ρωσία. Εάν επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες, θα έδιναν ένα τεράστιο στρατιωτικό πλεονέκτημα για τη Ρωσία στον πόλεμο φθοράς κατά της Ουκρανίας. Μιλώντας στη ρωσική Deutsche Welle, ο αυστριακός στρατιωτικός εμπειρογνώμονας Βόλφγκανγκ Ρίχτερ επισήμανε ότι οι σύμμαχοι του Κιέβου στην ΕΕ δεν κατάφεραν να παραδώσουν ούτε ένα εκατομμύριο βλήματα στην Ουκρανία εντός της προθεσμίας ενός έτους που οι ίδιοι είχαν ορίσει.



Η υποστήριξη που έδωσε ο Κιμ στον υψηλό προσκεκλημένο του δεν έμεινε αναπάντητη. Ο Ρώσος πρόεδρος όχι μόνο δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί την Πιονγκγιάνγκ σε περίπτωση επίθεσης, αλλά θα δώσει επίσης ενέργεια και τεχνογνωσία για τη βελτίωση της άθλιας οικονομικής κατάστασης και του στρατιωτικού οπλοστασίου της χώρας. Αναλυτές αναφέρουν ότι η ρωσική συνεργασία με τη Β. Κορέα είναι πιο στενή από ό,τι με τον παραδοσιακό σύμμαχο και προστάτη της, την Κίνα. Κάτι που φαίνεται ότι έχει κάνει τον Κιμ πιο επιθετικό απέναντι στη Ν. Κορέα. Η νέα αμυντική συμμαχία Ρωσίας-Β. Κορέας πάντως προκαλεί ανησυχία στο ΝΑΤΟ. "Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι αυταρχικές δυνάμεις έρχονται όλο και πιο κοντά και υποστηρίζουν η μία την άλλη με έναν τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί", δήλωσε ο Γ. Γραμματέας Γενς Στόλτενμπεργκ σε ένα πάνελ ομιλητών κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στην Οτάβα.



Reuters TN, AP, DPA, DW

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.