Τίποτα δεν θα σταματήσει τους επιπλέον τελωνειακούς δασμούς 25% στον χάλυβα και στο αλουμίνιο, τους οποίους αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, μέχρι να ενισχυθεί η εγχώρια παραγωγή των ΗΠΑ, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα προσθέσει και τον χαλκό σε αυτά τα δασμολογικά μέτρα.

Ο Λούτνικ τόνισε στο Fox Business Network ότι μια συνάντηση που έχει σχεδιαστεί να έχει με τον πρωθυπουργό της καναδικής περιφέρειας Οντάριο Νταγκ Φορντ θα έχει στόχο να αποκλιμακώσει τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά. Ο Λούτνικ τόνισε ωστόσο ότι θα περιμένει να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά του ο Μαρκ Κάρνεϊ ως πρωθυπουργός του Καναδά για να έχει εμπορικές διαπραγματεύσεις σε εθνικό επίπεδο.

«Συνεπώς, νομίζω ότι (η συνάντηση) θα στοχεύει απλά για να έρθουμε σε μια κατανόηση, να βεβαιωθούμε ότι γνωριζόμαστε και μετά θα διαπραγματευτούμε με όλο τον Καναδά», είπε ο Λούτνικ αναφορικά με τη συνάντησή του με τον Φορντ.

Ο Νταγκ Φορντ είχε ανακοινώσει αύξηση κατά 25% της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος που προμηθεύει η καναδική περιφέρεια σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, αντιδρώντας έτσι στην επιβολή δασμών. Ωστόσο στη συνέχεια ανέστειλε αυτές τις επιπρόσθετες χρεώσεις.

Οι τελωνειακοί δασμοί 25% στον χάλυβα και στο αλουμίνιο, τους οποίους αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, τέθηκαν σε ισχύ σήμερα ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Ουάσινγκτον, 06:01 ώρα Ελλάδας), σηματοδοτώντας ένα νέο σταθμό στον εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους κύριους εμπορικούς εταίρους τους.

Πολυάριθμες χώρες έχουν ήδη αντιδράσει με την ΕΕ να ανακοινώνει αντίμετρα για τους αμερικανικούς δασμούς στον χάλυβα και στο αλουμίνιο. Στη δική του αντίδραση, ο Καναδάς ανακοίνωσε δασμούς αντιποίνων ύψους 29,8 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων στις ΗΠΑ, με ισχύ από το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα), ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών του Καναδά Ντομινίκ Λεμπλάν.

Αναφερόμενος στη δασμολογική πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης, ο Λούτνικ τόνισε παράλληλα ότι ο χάλυβας και το αλουμίνιο είναι μεταξύ των βασικών προϊόντων που πρέπει να κατασκευάζονται στις ΗΠΑ για λόγους εθνικής ασφάλειας, μαζί με ημιαγωγούς και φαρμακευτικά προϊόντα.

«Δεν μπορούμε να βρεθούμε σε πόλεμο και να βασιζόμαστε σε χάλυβα και αλουμίνιο από κάποια άλλη χώρα. Δεν βγάζει νόημα», είπε ο Λούτνικ. «Έτσι, ο πρόεδρος θέλει χάλυβα και αλουμίνιο στην Αμερική, και επιτρέψτε μου να γίνω σαφής, τίποτα δεν πρόκειται να το σταματήσει αυτό μέχρι να έχουμε μια μεγάλη, ισχυρή εγχώρια ικανότητα (παραγωγής) χάλυβα και αλουμινίου. Και παρεμπιπτόντως, θα προσθέσει και τον χαλκό σε αυτό το μείγμα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος στα τέλη Φεβρουαρίου διέταξε τον Λούτνικ να διεξαγάγει έρευνα εθνικής ασφάλειας της νομοθεσίας 232 για να καθορίσει αν θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές χαλκού, χρησιμοποιώντας τον ίδιο νόμο στον οποίο στηρίχθηκαν οι δασμοί σε εισαγωγές χάλυβα και αλουμίνιο.

