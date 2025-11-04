ΗΠΑ: Πέθανε ο Ντικ Τσέινι

Απεβίωσε, σε ηλικία 84 ετών, ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Ντικ Τσέινι.

Την ανακοίνωση για τον θάνατο του Ντικ Τσέινι, του ισχυρότερου σύγχρονου αντιπρόεδρου της Αμερικής και βασικού αρχιτέκτονα του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας» έκανε την Τρίτη η οικογένειά του.

Διετέλεσε 46ος αντιπρόεδρος από το 2001 έως το 2009 υπό την προεδρία του Τζορτζ Μπους του νεότερου.

Η πολιτική του σταδιοδρομία εκτείνεται σε πάνω από τρεις δεκαετίες.

Πριν γίνει Αντιπρόεδρος, υπηρέτησε ως:

Υπουργός Άμυνας (1989-1993) κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου, επιβλέποντας τις επιχειρήσεις "Just Cause" στον Παναμά και "Desert Storm" (Πόλεμος του Κόλπου) στη Μέση Ανατολή.

Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων για την πολιτεία του Ουαϊόμινγκ (1979-1989), όπου υπηρέτησε σε ηγετικές θέσεις.

Προσωπάρχης του Επιτελείου του Λευκού Οίκου για τον πρόεδρο Τζέραλντ Φορντ (1975-1977).

Ιδιωτικός Τομέας: Μεταξύ των πολιτικών του θητειών, διετέλεσε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος (CEO) της εταιρείας Halliburton, ενός κολοσσού υπηρεσιών πετρελαίου και φυσικού αερίου, από το 1995 έως το 2000.



Ως αντιπρόεδρος διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της αμερικανικής στρατιωτικής και εξωτερικής πολιτικής, ιδιαίτερα μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, και υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της εισβολής στο Ιράκ, βασιζόμενος σε ισχυρισμούς περί όπλων μαζικής καταστροφής, οι οποίοι αργότερα αποδείχθηκαν αβάσιμοι.



Η θητεία του ήταν αντικείμενο κριτικής για πολιτικές όπως η παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων από την NSA και η έγκριση των προγραμμάτων "ενισχυμένης ανάκρισης" (βασανιστηρίων).

Τον υποδύθηκε στον κινηματογράφο ο Κρίστιαν Μπέιλ στην ταινία "Vice" του 2018, η οποία εξετάζει την πολιτική του καριέρα.

Πηγή: skai.gr

