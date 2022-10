Πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο ηθοποιός Λέσλι Τζόρνταν, γνωστός από το ρόλο του στο «Will & Grace»

Ο Αμερικανός ηθοποιός και κωμικός Leslie Jordan πέθανε σε ηλικία 67 ετών, όπως επιβεβαίωσε ο ατζέντης του.

Ο σταρ, γνωστός για τους ρόλους του στο Will and Grace και στο American Horror Story, σκοτώθηκε σε θανατηφόρο τροχαίο στο Λος Άντζελες το πρωί της Δευτέρας, ανέφεραν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

