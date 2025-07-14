Περισσότεροι από 700 μετανάστες που έχουν σταλεί ή πρόκειται να σταλούν στο κέντρο κράτησης «Αλκατράζ με Αλιγάτορες» στους βάλτους της Φλόριντα, αναζητούνται από τους συγγενείς και τους δικηγόρους τους, καθώς οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα λίστα με τα ονόματά τους.

Η φυλακή του εθνικού πάρκου Έβεργκλεϊντς - με «φυσική» περιφρούρηση αλιγάτορες και φίδια- εγκαινιάστηκε την 1η Ιουλίου από τον Ντόναλντ Τραμπ και εκεί προβλέπεται πως θα κρατούνται ως και 5.000 άνθρωποι, με δυνατότητα απευθείας απέλασης.

Υπολογίζεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκεί περίπου 700 άτομα, αλλά ο κυβερνήτης της Φλόριντα δεν έχει δημοσιοποιήσει λίστα με τα ονόματα των μεταναστών που κρατούνται στην εγκατάσταση.

Επίσης, σύμφωνα με το Miami Herald, τα άτομα που αποστέλλονται στο αυτοσχέδιο κέντρο κράτησης δεν εμφανίζονται σε καμία ηλεκτρονική κυβερνητική βάση δεδομένων, που επιτρέπει στο κοινό να αναζητά την τύχη των μεταναστών κρατουμένων.

Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι δυσκολεύτηκαν να εντοπίσουν πελάτες τους που στάλθηκαν εκεί, μαθαίνοντας την τοποθεσία τους μόνο όταν αυτοί κατάφεραν να τηλεφωνήσουν σε μέλη της οικογένειάς τους.

Η εφημερίδα Miami Herald εξασφάλισε και δημοσιεύει τα αρχεία περισσότερων από 700 ατόμων που κρατούνται ή φαίνεται ότι πρόκειται να σταλούν στο κέντρο κράτησης στο Έβεργκλεϊντς.

Εκατοντάδες από αυτούς κρατούνται χωρίς να τους βαραίνουν ποινικές κατηγορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.