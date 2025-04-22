ΗΠΑ: Πάνω από 100 πρόεδροι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων συστρατεύονται κατά του Τραμπ

Περισσότεροι από 100 πρόεδροι πανεπιστημίων, κολλεγίων και ακαδημαϊκών εταιρειών στις ΗΠΑ εξέδωσαν σήμερα κοινή ανακοίνωση με την οποία δηλώνουν την αντίθεσή τους στον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αφού το Χάρβαρντ προσέφυγε στη δικαιοσύνη καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση απειλεί την ανεξαρτησία του.

Η ανακοίνωση -- την οποία έχουν υπογράψει μεταξύ άλλων οι πρυτάνεις του Πρίνστον, του Μπράουν, του πανεπιστημίου της Χαβάης και του Κρατικού Πολιτειακού Κολλεγίου του Κονέτικατ –επικρίνει «την πρωτοφανή κυβερνητική υπέρβαση και την πολιτική παρέμβαση που πλέον θέτουν σε κίνδυνο την αμερικανική ανώτερη εκπαίδευση».

«Είμαστε ανοικτοί στις εποικοδομητικές μεταρρυθμίσεις και δεν είμαστε αντίθετοι στη νόμιμη κυβερνητική εποπτεία», τονίζουν. «Ωστόσο πρέπει να αντιταχθούμε στην υπερβολική κυβερνητική παρέμβαση στις ζωές αυτών που μαθαίνουν, ζουν και εργάζονται στις πανεπιστημιουπόλεις μας», προσθέτουν.

Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί την πιο πρόσφατη προσπάθεια αμερικανικών πανεπιστημίων να αντισταθούν στις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να χρησιμοποιήσει το πάγωμα των κρατικών επιδοτήσεων ως μέσο για να τους ασκήσει πίεση για να προχωρήσουν στις μεταρρυθμίσεις που επιθυμεί.

Στις 14 Απριλίου το Χάρβαρντ απέρριψε τις αξιώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης και λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι παγώνει η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση ύψους 2,3 δισεκ. δολαρίων που λαμβάνει το πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Χάρισον Φιλντς, ο Τραμπ επιθυμεί να διασφαλίσει ότι τα χρήματα των φορολογούμενων δεν στηρίζουν τις φυλετικές διακρίσεις ή τη φυλετικά υποκινούμενη βία.

Η αμερικανική κυβέρνηση απείλησε εξάλλου το γνωστό πανεπιστήμιο ότι θα καταργήσει την εξαίρεση που του παρέχεται από φόρους και τέλη, όπως και την δυνατότητά του να δέχεται αλλοδαπούς φοιτητές.

Χθες Δευτέρα το Χάρβαρντ προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης Τραμπ σε μια προσπάθεια να την αναγκάσει να άρει το πάγωμα των επιδοτήσεων και να αποσύρει τα αιτήματα που έχει διατυπώσει, κατηγορώντας τον Λευκό Οίκο ότι προσπαθεί «να αναθεωρήσει εκ βάθρων τον τρόπο διαχείρισης του Χάρβαρντ, να ελέγξει τις προσλήψεις προσωπικού και να υπαγορεύσει τι μπορούν να διδάσκουν οι καθηγητές του Χάρβαρντ» για ιδεολογικούς λόγους.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Τραμπ απειλεί να περικόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση πανεπιστημίων τα οποία κατηγορεί ότι ανέχονται τον αντισημιτισμό στους χώρους τους και ότι απέτυχαν να προστατεύσουν τους εβραίους φοιτητές στη διάρκεια φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων ή ότι προωθούν προγράμματα ισότητας και συμπερίληψης ή έχουν υιοθετήσει πολιτικές υπέρ των τρανς ατόμων.

Το υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ έστειλε τον Μάρτιο επιστολή σε 60 πανεπιστήμια – μεταξύ των οποίων το Χάρβαρντ, το Νορθγουέστερν και το Κορνέλ-- προειδοποιώντας τα ότι ενδέχεται να λάβει νομικά μέτρα εναντίον τους με βάση τον νόμο περί πολιτικών δικαιωμάτων, αν δεν προστατεύουν τους εβραίους φοιτητές στους χώρους τους.

Το Κολούμπια, με έδρα τη Νέα Υόρκη, αποτέλεσε έναν από τους πρώτους στόχους του Ρεπουμπλικάνου, όμως το πανεπιστήμιο γρήγορα δέχθηκε να προχωρήσει στις δραστικές μεταρρυθμίσεις που ζητούσε η κυβέρνηση.

Εκτός από τη στέρηση ομοσπονδιακών πόρων από τα πανεπιστήμια, μέλη της υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) έχουν συλλάβει τις τελευταίες εβδομάδες αλλοδαπούς φοιτητές που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις και προσπαθούν να ξεκινήσουν διαδικασία για την απέλασή τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.