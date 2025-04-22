Λογαριασμός
Η συγκινητική ανάρτηση του Μπαράκ Ομπάμα για τον Πάπα Φραγκίσκο: «Μας έκανε να θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι»

«Μας υπενθύμισε ότι είμαστε όλοι δεσμευμένοι από ηθικές υποχρεώσεις απέναντι στον Θεό και ο ένας απέναντι στον άλλο» γράφει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ

obama papas

Με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπαράκ Ομπάμα αναφέρθηκε με συγκινητικά λόγια στο έργο και την κληρονονιά που άφησε πίσω του ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 88 ετών, ανήμερα της Δευτέρας του Πάσχα, βυθίζοντας στο πένθος τον χριστιανικό κόσμο. 

«Ο Πάπας Φραγκίσκος ήταν ο σπάνιος ηγέτης που μας έκανε να θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Με την ταπεινοφροσύνη του και τις χειρονομίες του ταυτόχρονα απλές και βαθιές –αγκαλιάζοντας τους άρρωστους, διακονώντας τους άστεγους, έπλυνε τα πόδια νεαρών κρατουμένων– μας έβγαλε από τον εφησυχασμό μας και μας υπενθύμισε ότι είμαστε όλοι δεσμευμένοι από ηθικές υποχρεώσεις απέναντι στον Θεό και ο ένας απέναντι στον άλλο» γράφει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ. 

«Σήμερα, η Μισέλ και εγώ θρηνούμε με όλους – καθολικούς και μη– που άντλησαν δύναμη και έμπνευση από το παράδειγμα του Πάπα. Είθε να συνεχίσουμε να υπακούουμε στο κάλεσμά του «να μην παραμείνουμε ποτέ στο περιθώριο αυτής της πορείας ζωντανής ελπίδας» καταλήγει ο Μπαράκ Ομπάμα. 

Τον Μάρτιο του 2014, ο Μπαράκ Ομπάμα επισκέφτηκε τον Πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό, ως πρόεδρος των ΗΠΑ. 

obama papas

Στην συνέχεια, τον Σεπτεμβρίο του  2015, ο Ποντίφικας ανταπέδωσε την επίσκεψη και ο Ομπάμα υποδέχθηκε τον Πάπα Φραγκίσκο  στον  Λευκό Οίκο (κεντρική φωτογραφία). 
 

