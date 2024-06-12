Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν μια νέα συμφωνία ασφαλείας με την Ουκρανία αύριο Πέμπτη, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επισκέπτεται την Ιταλία για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7).

Η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό της για να αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις, σύμφωνα με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Μπάιντεν, Τζέικ Σάλιβαν, ο οποίος προέβη στην ανακοίνωση προς τους δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους (Air Force One).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.