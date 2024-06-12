Σήμερα ανακοινώθηκαν οι νικητές και οι νικήτριες του Βραβείου της ΕΕ για την Επιστήμη των Πολιτών 2024. Η επιστήμη των πολιτών, δηλαδή η συμμετοχή του ευρέος κοινού σε δραστηριότητες επιστημονικής έρευνας, συνεισφέρει στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και γίνεται όλο και δημοφιλέστερη στην Ευρώπη. Κατατέθηκαν συνολικά 288 αιτήσεις, εκ των οποίων τρεις διακρίθηκαν με τα κύρια βραβεία επιστήμης των πολιτών και 27 έλαβαν έπαινο. Το βραβείο της ΕΕ για την επιστήμη των πολιτών χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη» (2021-2027).

Η Επίτροπος κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα δήλωσε σχετικά: «Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τους νικητές και τις νικήτριες του φετινού Βραβείου Επιστήμης Πολιτών της ΕΕ, αλλά και να επαινέσω όλους όσους και όσες συμμετείχαν. Οι πρωτοβουλίες σας δίνουν απαντήσεις σε ορισμένες από τις πιο πιεστικές προκλήσεις της εποχής μας και αναδεικνύουν τις μετασχηματιστικές δυνατότητες της επιστήμης των πολιτών. Ενισχύουν την αριστεία και τον αντίκτυπο της έρευνάς μας και εμβαθύνουν τη σχέση και την εμπιστοσύνη μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας.»

Το μεγάλο βραβείο, αξίας 60.000 ευρώ, δόθηκε στο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο INCREASE για τα εξαιρετικά του επιτεύγματα στην προώθηση της γνώσης όσον αφορά τη φύλαξη των σπόρων, μέσα από την ενδυνάμωση των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως στις αγροτικές περιοχές. Το βραβείο ψηφιακών κοινοτήτων, αξίας 20.000 ευρώ, απονέμεται στο έργο CoAct for Mental Health για τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών με σκοπό την ανάπτυξη μιας εξατομικευμένης προσέγγισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Το βραβείο διαφορετικότητας και συνεργασίας, αξίας 20.000 ευρώ, απονέμεται στο έργο SeaPaCS_Participatory Citizens Science against Marine Pollution για την παραγωγή γνώσεων που καλύπτουν το υφιστάμενο γνωστικό και συναισθηματικό χάσμα μεταξύ κοινωνίας και θάλασσας.

