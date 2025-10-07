ΗΠΑ: Οι «σέρφερ του μετρό» έγιναν μόδα και μετά επικίνδυνη μάστιγα

Μια επικίνδυνη μόδα μεταβάλλεται σε «επιδημία», και προβληματίζει τις αμερικανικές αρχές. Ο λόγος για το «σέρφινγκ του μετρό» ένα θανατηφόρο «χόμπι» που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ, και ειδικά η Νέα Υόρκη, αλλά σε μικρότερο βαθμό και άλλες περιοχές του κόσμου.



Πάνω από 12 Νεοϋορκέζοι, πολλοί από τους οποίους έφηβοι, έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί σοβαρά μετά από πτώση από τρένα που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα αναφέρει το ABC News. Άλλοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν τη σύνθλιψη ανάμεσα στο τρένο και τα τοιχώματα της σήραγγας και την ηλεκτροπληξία από γραμμές υψηλής τάσης του μετρό. Το «σέρφινγκ του μετρό» χρονολογείται πριν από έναν αιώνα, αλλά τροφοδοτήθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα παιχνίδια.

Νωρίς το πρωί του περασμένου Σαββάτου, η αστυνομία της Νέας Υόρκης βρήκε δύο κορίτσια νεκρά - ηλικίας 12 και 13 ετών - σε αυτό που προφανώς ξεκίνησε ως ένα ανέμελο παιχνίδι με σέρφινγκ στο μετρό που κατέληξε μοιραίο, ανέφεραν οι αρχές. Ο πρόεδρος της Αρχής Μητροπολιτικών Μεταφορών (ΜΤΑ) Ντιμίτριους Κρίχλοου, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «το να ανέβεις πάνω σε ένα βαγόνι του μετρό δεν είναι ''σέρφινγκ'' - είναι αυτοκτονία».

Οι αρχές έχουν προσπαθήσει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού - συμπεριλαμβανομένης μιας καινούργιας με τη βραβευμένη με Grammy ράπερ Cardi B - και αναπτύσσουν drones για να πιάσουν επ' αυτοφώρω όσους αναζητούν συγκινήσεις σε λάθος μέρος και με λάθος τρόπο. Αλλά για ορισμένους, ένα πιο θεμελιώδες ερώτημα δεν απαντάται: Γιατί παιδιά ανεβαίνουν σε βαγόνια του μετρό;

Η δυσκολότερη ανάβαση στα τρένα και η ευκολότερη ανίχνευση των σέρφερ με κάμερες και αισθητήρες θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της λύσης, λένε ορισμένοι ειδικοί. Η MTA, η οποία διαχειρίζεται το σύστημα του μετρό, έχει δηλώσει ότι μελετά το ζήτημα. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη επινοήσει κάποια αποτελεσματικά μέτρα (όπως λ.χ φυσικά εμπόδια) που θα μπορούσαν να δυσκολέψουν τους ανθρώπους να ανέβουν πάνω σε αμαξοστοιχίες.

Τα πρότυπα και ο μιμητισμός διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Η MTA ζήτησε από τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης να κατεβάσουν βίντεο που ωραιοποιούν το σέρφινγκ στο μετρό και ανέφερε τον Ιούνιο ότι, το 2025, είχαν κατεβάσει περισσότερα από 1.800 τέτοια βίντεο.

Από πλευράς της, η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι οι συλλήψεις φερόμενων ως σέρφερ του μετρό αυξήθηκαν σε 229 πέρυσι, από 135 το προηγούμενο έτος. Οι περισσότεροι ήταν αγόρια, με μέσο όρο ηλικίας περίπου 14 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο νεότερος ήταν μόλις 9 ετών.

