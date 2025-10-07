Ρότζερ Γουότερς: Ξέσπασε κατά του Bono για τη σιωπή του στη Γάζα

Ο θρύλος της μουσικής Ρότζερ Γουότερς απασφάλισε κατά του Μπόνο το Σάββατο επειδή «τα έχει βρει» με την τάξη των δισεκατομμυριούχων, ενώ σιωπά για την Παλαιστίνη.

Ο Βρετανός καλλιτέχνης, ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Pink Floyd, είναι γνωστό ότι δεν «μασάει τα λόγια του», και δεν είπε και τα καλύτερα για τον τραγουδιστή των U2, μάλλον είπε τα χειρότερα...

«Είναι ένας ηλίθιος. Είναι εντελώς καθίκι. Πηγαίνει στο Νταβός για όνομα του Θεού. Έκανε πράγματα με τον Τζορτζ Μπους τον νεότερο... Πηγαίνει στο ράντσο του Μπους και κάνει παρέα με το φιλαράκι. Είσαι τρελός, είσαι τρελός Μπόνο; Θα το απαντήσω εγώ Μπόνο... Ναι είσαι γ....α τρελός φίλε. Είναι τρομερό».



«Αλλά όταν είσαι σε ένα συγκρότημα με έναν τύπο που αποκαλεί τον εαυτό του Hedge (φράχτης – ο κιθαρίστας των U2 αποκαλείται Edge) τι μπορείς να περιμένεις;» δήλωσε σαρκαστικά, στοχεύοντας το έτερο σημαίνον μέλος της ιρλανδικής μπάντας.



O 82χρονος μουσικός είναι ένθερμος ακτιβιστής για την ειρήνη, και θερμός θιασώτης μιας ελεύθερης Παλαιστίνης.

Πηγή: skai.gr

