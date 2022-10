ΗΠΑ: Οι επιδόσεις των μαθητών στα μαθηματικά και την ανάγνωση έπεσαν κατακόρυφα λόγω Covid-19

Οι Αμερικανοί μαθητές σημείωσαν μεγάλη πτώση στις επιδόσεις τους στα μαθηματικά και την ανάγνωση μετά την πανδημία Covid-19 που διάταραξε τη σχολική εκπαίδευση επί δύο χρόνια, σύμφωνα με έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας.

Η εθνική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής προόδου (NAEP), της οποίας τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν σήμερα για πρώτη φορά από το 2019, μέτρησε το επίπεδο των μαθητών ηλικίας από 9 έως 14 ετών στα δημόσια σχολεία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το επίπεδό τους στην ανάγνωση υποχώρησε σε αυτό του 1992, ενώ το επίπεδό τους στα μαθηματικά υποχώρησε στο αντίστοιχο του 2003.

Το ένα τέταρτο των μαθητών ηλικίας 9 ετών, και σχεδόν το 40% των μαθητών ηλικίας 14 ετών, δεν έχουν αφομοιώσει τις βασικές μαθηματικές έννοιες της ηλικιακής τους ομάδας, δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία.

"Αυτή είναι μια στιγμή αλήθειας για την εκπαίδευση", δήλωσε ενώπιον των δημοσιογράφων ο υπουργός Παιδείας Μιγκέλ Καρντόνα, χαρακτηρίζοντας τα αποτελέσματα των εξετάσεων "θλιβερά και απαράδεκτα".

"Ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσουμε σε αυτό, θα καθορίσει όχι μόνο την ανάκαμψή μας αλλά και τη θέση της χώρας μας στον κόσμο", πρόσθεσε.

Πριν από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, μελέτες είχαν δείξει πως το κλείσιμο των σχολείων λόγω της Covid-19 είχε επηρεάσει αρνητικά τη διδασκαλία των μαθητών, πλήττοντας ιδιαίτερα τις οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και όσες προέρχονται από εθνικές μειονότητες.

Οι μαύροι και οι ισπανόφωνοι 9χρονοι μαθητές είδαν τις επιδόσεις τους στα μαθηματικά να πέφτουν, συγκριτικά με τις επιδόσεις των λευκών συμμαθητών τους.

Η πανδημία επιδείνωσε επίσης και άλλες παιδαγωγικές πτυχές, σύμφωνα με το NCEP, το γραφείο του υπουργείου Παιδείας που είναι αρμόδιο για τα στατιστικά στοιχεία και τη διοργάνωση των εξετάσεων αυτών.

Το NCEP επικαλείται περισσότερα αιτήματα σχετικά με την ψυχική υγεία από τους μαθητές, αλλά και περισσότερες απουσίες, περισσότερη σχολική βία ή ακόμη και διαδικτυακό εκφοβισμό.

Τα σχολεία γνωρίζουν επίσης έλλειψη εκπαιδευτικών και προσωπικού, αναφέρει το NCEP.

Παρότι υπήρχε και προ πανδημίας, το χάσμα μεταξύ των καλύτερων επιδόσεων και των λιγότερο καλών επιδεινώθηκε λόγω της υγειονομικής κρίσης.

Σε γράφημα που δημοσιεύτηκε στο Twitter, η οικονομολόγος 'Εμιλι 'Οστερ υπογραμμίζει ότι στις Πολιτείες όπου εφαρμόστηκε περισσότερο η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021 η πτώση στις επιδόσεις των μαθητών στα μαθηματικά ήταν μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις Πολιτείες όπου η τηλεκπαίδευση δεν ήταν τόσο διαδεδομένη.

