Με επίθεση στον Τραμπ η πρώτη ομιλία του Μαμντάνι - «Και τώρα ξεκινάμε», λέει ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, δήλωσε μετά την ιστορική νίκη του στις δημοτικές εκλογές ότι θα βάλει τέλος στη «κουλτούρα της διαφθοράς» που έχει επιτρέψει σε δισεκατομμυριούχους όπως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να αποφεύγουν τη φορολογία και να εκμεταλλεύονται τις φορολογικές ελαφρύνσεις.

Μιλώντας εν μέσω δυνατών επευφημιών, ο Μαμντάνι δήλωσε στο πλήθος: «Φίλοι μου, ανατρέψαμε μια πολιτική δυναστεία».

Αναφερόμενος στον αντίπαλό του Άντριου Κουόμο στις δημοτικές εκλογές, είπε: «Εύχομαι στον Άντριου Κουόμο μόνο τα καλύτερα στην προσωπική του ζωή». «Αλλά ας είναι απόψε η τελευταία φορά που προφέρω το όνομά του», πρόσθεσε.

Ο Μαμντάνι συνέχισε την ομιλία του μιλώντας για το πρόγραμμά του, λέγοντας ότι οι ψηφοφόροι έχουν δώσει «εντολή για αλλαγή» και «εντολή για μια πόλη οικονομικά προσιτή».

Ο νέος δήμαρχος της επισήμανε τις διαφορετικές ομάδες ψηφοφόρων της Νέας Υόρκης που συνέβαλαν στην ενίσχυση της εκστρατείας του, συμπεριλαμβανομένων των «Σενεγαλέζων οδηγών ταξί» και των Ουζμπέκων νοσοκόμων μεταξύ άλλων.

Ο Μαμντάνι συνέχισε την ομιλία του με μια συγκινητική αναφορά στους γονείς και τη σύζυγό του. Αναφερόμενος στους γονείς του είπε: «Εσείς με κάνατε τον άνθρωπο που είμαι σήμερα. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι γιος σας». Στη σύζυγό του Ράμα, είπε, «δεν υπάρχει κανένας άλλος που θα προτιμούσα να έχω στο πλευρό μου αυτή τη στιγμή και κάθε στιγμή».

Ο Μαμντάνι δήλωσε ακόμη ότι η σημερινή νίκη στις δημοτικές εκλογές είναι για τους περισσότερους από 100.000 εθελοντές «που έκαναν αυτή την εκστρατεία μια ασταμάτητη δύναμη». «Χάρη σε εσάς», είπε στους εθελοντές, «θα κάνουμε αυτή την πόλη μια πόλη που οι εργαζόμενοι θα μπορούν να αγαπούν και να ζουν ξανά». «Νέα Υόρκη, απόλαυσε αυτή τη στιγμή», τόνισε.

Καθώς ο Μαμντάνι συνέχιζε να μιλάει, επανέλαβε πολλές φορές τη λέξη «ελπίδα». «Σήμερα μιλήσαμε με σαφή φωνή: η ελπίδα είναι ζωντανή», είπε ο Μαμντάνι στους υποστηρικτές του.

Η «ελπίδα» φυσικά συνδέεται με τον Μπαράκ Ομπάμα, έναν άλλο νεαρό Δημοκρατικό που κατέκτησε τον πολιτικό κόσμο με μια εκστρατεία βασισμένη στην υπόσχεση για αλλαγή.

«Αυτή θα είναι μια εποχή όπου οι Νεοϋορκέζοι θα αναμένουν από τους ηγέτες τους ένα τολμηρό όραμα», τόνισε ο Μαμντάνι.

Στην ομιλία του ο Μαμντάνι επικεντρώθηκε κυρίως στο όραμά του για την πόλη, αλλά φυσικά ήταν μόνο θέμα χρόνου μέχρι να μιλήσει για τον μεγαλύτερο επικριτή του. «Ντόναλντ Τραμπ, αφού ξέρω ότι παρακολουθείς, έχω τρεις λέξεις για σένα: Ανέβασε την ένταση».

🚨HOLY COW: Mamdani comes out SWINGING:



“So hear me, President Trump, when I say this: to get to any of us, you will have to get through all of us.”



Tonight, one thing is certain: Donald Trump is this country’s BIGGEST LOSER.



pic.twitter.com/epLkERkkX7 — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) November 5, 2025

Δίνοντας το σύνθημα, το πλήθος ξέσπασε σε συνθήματα.

Απευθυνόμενος απευθείας στον Τραμπ, ο Μαμντάνι είπε ακόμη: «Για να φτάσεις σε οποιονδήποτε από εμάς, θα πρέπει να περάσεις από όλους μας».

Καθώς ο Μαμντάνι μιλούσε για τον Αμερικανό πρόεδρος, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «…ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ!».

Στην ομιλία διάρκειας κάτω των 30 λεπτών, ο Μαμντάνι αναφέρθηκε σε πολλές από τις προεκλογικές του υποσχέσεις, καθώς και στο πώς σκοπεύει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των βασικών εκλογικών ομάδων που συνέβαλαν στην επιτυχία του. Επανέλαβε τις υποσχέσεις του για δωρεάν λεωφορεία, καθολική φροντίδα παιδιών και αντιμετώπιση της αύξησης των ενοικίων, προκειμένου να καταστεί η πόλη πιο προσιτή.

Συνέχισε μεταδίδοντας το μήνυμα ελπίδας, λέγοντας στο πλήθος: «Σε αυτή τη στιγμή πολιτικής σκοτεινότητας, η Νέα Υόρκη θα είναι το φως».

Δεν δίστασε να επιτεθεί στον Τραμπ, λέγοντας στον πρόεδρο ότι η πόλη που «τον ανέδειξε» μπορεί να τον νικήσει και δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί όλους τους Νεοϋορκέζους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν τον ψήφισαν, των Εβραίων που βιώνουν αντισημιτισμό και των μεταναστών.

Η ομιλία του Μαμντάνι με μια διαφορετική προσέγγιση

Την τελευταία δεκαετία, οι ομιλίες πολλών σημαντικών Δημοκρατικών επικεντρώθηκαν σε ένα θέμα: Τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως σημειώνει το BBC.

Η αντίθεση στον Τραμπ χαρακτήρισε όλους τους υποψηφίους των Δημοκρατικών για την προεδρία της δεκαετίας, από την Χίλαρι Κλίντον έως τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις.

Οι ομιλίες τους περιστράφηκαν γύρω από προειδοποιήσεις σχετικά με τον χαρακτήρα του Τραμπ, την πολιτική του και την απειλή για την αμερικανική δημοκρατία.

Οι ψηφοφόροι απέρριψαν αυτή την προσέγγιση το 2024 και από τότε οι Δημοκρατικοί αναζητούν μια συνεκτική στρατηγική. Η ομιλία του Μαμντάνι απόψε υιοθέτησε μια διαφορετική προσέγγιση.

Πράγματι, αναφέρθηκε στον Τραμπ, ο οποίος τον έχει αποκαλέσει «κομμουνιστή» και του έχει επιτεθεί συχνά μέσω Truth Social.

Ωστόσο, μεγάλο μέρος της ομιλίας του Μαμντάνι αφιερώθηκε στα κλασικά θέματα του προϋπολογισμού και σε ένα όραμα για μια πόλη προσιτή και προσβάσιμη για ένα ποικιλόμορφο μείγμα Νεοϋορκέζων.

Επανέλαβε τις πολιτικές που τον οδήγησαν στη νίκη, το ζήτημα των ενοικίων, γρήγορα και δωρεάν λεωφορεία - και τα άτομα της εργατικής τάξης που ελπ'ιζει να βοηθήσει.

Είναι μια στρατηγική που οι προοδευτικοί έχουν ζητήσει επανειλημμένα από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε ξανά την προεδρία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.