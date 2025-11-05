Μια 31χρονη ινφλουένσερ και «μοντέλο» του OnlyFans από την Ταϊβάν βρέθηκε στις 22 Οκτωβρίου νεκρή σε μπανιέρα ξενοδοχείου στη Μαλαισία. Αρχικά, η υπόθεση θεωρήθηκε «ξαφνικός θάνατος» από ανακοπή καρδιάς αλλά τώρα η αστυνομία ερευνά τον θάνατό της ως δολοφονία, με βασικό ύποπτο έναν ντόπιο ράπερ.

Taiwanese influencer discovered dead in hotel bathtub, sparking murder probe https://t.co/YVki9IOeqY pic.twitter.com/45pZCqT8UW November 4, 2025

Η 31χρονη Iris Hsieh βρέθηκε νεκρή στην μπανιέρα δωματίου ξενοδοχείου στην Κουάλα Λουμπούρ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, είχε βρεθεί με τον ράπερ Namewee.

Ο 43χρονος Namewee, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Wee Meng Chee, συνελήφθη την ημέρα του θανάτου της Hsieh για κατοχή και χρήση ναρκωτικών, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση στις 24 Οκτωβρίου, αφού δήλωσε αθώος, δήλωσε ο αστυνομικός Datuk Fadil Marsus στην εφημερίδα The Star.

Τελικά ο ράπερ συνελήφθη ξανά χθες από την αστυνομία ως «πρόσωπο ενδιαφέροντος» και θα παραμείνει υπό κράτηση για 6 ημέρες.

Malaysian rapper Namewee has been named a person of interest in the death of Taiwanese influencer Iris Hsieh in Kuala Lumpur. pic.twitter.com/5xSFnOWswr — TaiwanPlus News (@taiwanplusnews) November 4, 2025

Μετά την αναβάθμιση της υπόθεσης του θανάτου της 31χρονης σε «δολοφονία» ο ράπερ είχε εξαφανιστεί και η αστυνομία τον αναζητούσε.

Ο ίδιος, με ανάρτησή του στο Instagram, αρνήθηκε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών και είπε ότι λυπάται βαθιά για τον θάνατο της Hsieh. «Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί όταν δημοσιευτεί η αστυνομική έκθεση», έγραψε.

Σε αυτή τη φάση της έρευνας, η αστυνομία δεν έχει κατονομάσει τον Namewee ως ύποπτο και συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου για να εντοπίσει τις τελευταίες κινήσεις του άτυχου μοντέλου.

