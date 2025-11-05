Ένας χρόνος Τραμπ: Όλα είναι μπίζνες

Οι «έχοντες και κατέχοντες» μπορούν να πανηγυρίζουν για την πρώτη χρονιά του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία. Για τους υπόλοιπους δυσκολεύουν τα πράγματα. Ανάλυση DW.Η πρώτη χρονιά του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο ήταν μία μεγάλη επιτυχία. Κυρίως για τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο οποίος κατάφερε επιτέλους, στον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του ως πρόεδρος, αυτό που δεν είχε επιτύχει ως μεγαλοεργολάβος: Να κατακτήσει μια θέση στο «Πάνθεον» των 200 πλουσιότερων Αμερικανών, για την ακρίβεια να φτάσει στο Νο 201 της σχετικής κατάταξης.



Όπως μας πληροφορεί το Forbes στην τελευταία έκδοσή του, μέσα σε έναν χρόνο η περιουσία του προέδρου σχεδόν διπλασιάστηκε (από 4 στα 7,3 δισεκατομμύρια δολάρια), ενώ ο ίδιος ανέβηκε 118 θέσεις στην ετήσια κατάταταξη Forbes 400. Αυτό οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις του σε κρυπτονομίσματα ή στο Χρηματιστήριο. Σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού Office of Government Ethics (OGE), μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2025 ο Τραμπ επένδυσε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια αγοράζοντας, μεταξύ άλλων, μετοχές της Citigroup, της Morgan Stanley, της United Health, της Meta, αλλά και της T-Mobile US (αμερικανική θυγατρική της γερμανικής Telekom).

Πηγή: Deutsche Welle

Υπενθυμίζεται ότι μόλις το 2023 ο Τραμπ δεν εμφανιζόταν καν στους πρώτους 400 της λίστας Forbes. Μάλιστα είχε χάσει μέσα σε έναν χρόνο το 19% της καθαρής περιουσίας του, λόγω δικαστικών περιπετειών και άλλων απροόπτων.«Πάρτι» στο ΧρηματιστήριοΑλλά και οι υπόλοιποι μεγιστάνες, εντός ή εκτός της λίστας, δεν πέρασαν άσχημα το 2025. Οι δείκτες Dow Jones και S&P στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης καταγράφουν ιστορικά υψηλά και προβλέπεται να κλείσουν τη χρονιά με ένα συν άνω του 10%. Βέβαια τις τελευταίες ημέρες ακούγονται και ανησυχητικά σενάρια για μία «διόρθωση» της Wall Street στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.Θεωρητικά ωστόσο, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να συνεχιστεί το πάρτι. Άλλωστε ο Νοέμβριος θεωρείται ιστορικά ο καλύτερος μήνας για χρηματιστηριακές συναλλαγές, ενώ οι πρόσφατες διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων από την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα -όπως ζητούσε επίμονα και ο ίδιος ο Τραμπ- μάλλον θα παρακινήσουν τους «επενδυτές» να βάλουν από τώρα τις σαμπάνιες στο ψυγείο ενόψει εορτών.Συν τοις άλλοις, εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων και εμπόλεμων συγκρούσεων ας μην ξεχνάμε τη ρήση που αποδίδεται στον Ρότσιλντ (αν και δεν αποδεικνύεται γραπτώς): «Όταν ακούς κανόνια, αγόραζε, όταν ακούς βιολιά, πούλα». Ήδη στις αρχές Ιουνίου οι Financial Times είχαν ξεχωρίσει τους μεγαλύτερους winners στους πρώτους μήνες της δεύτερης θητείας Τραμπ. Στην κορυφή ήταν η γερμανική Rheinmetall με ένα χρηματιστηριακό άλμα +201,5%, από κοντά και η σουηδική Saab με +153,4%.«Πάρτι» και στις τράπεζες;Στους επόμενους μήνες αναμένεται ένα τεράστιο «κύμα απορρύθμισης» στο νομικό πλαίσιο των αμερικανικών τραπεζών, το οποίο, κατά την άποψη του Τραμπ, πρόκειται να απογειώσει την οικονομία, απελευθερώνοντας πάνω από δύο τρισεκατομμύρια δολάρια για επιπλέον πιστώσεις. Πολλοί φοβούνται ωστόσο νέα κρίση χρέους, σε συνδυασμό μάλιστα και με την αντίστοιχη απορρύθμιση για τα κρυπτονομίσματα με υπογραφή Τραμπ.Με απλά λόγια: Ο Αμερικανός πρόεδρος πιστεύει ότι όλες οι προσπάθειες που έγιναν μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση για να θεσπιστούν πιο σοβαροί κανόνες εποπτείας των τραπεζών και να μη μας τύχει άλλη Lehman Brothers είναι άχρηστες και δεσμεύουν τραπεζικά κεφάλαια που θα έπρεπε να επενδυθούν στην πραγματική οικονομία.Η «μεγάλη εικόνα»Ενώ όμως συνεχίζεται το πάρτι στις αγορές, η αμερικανική οικονομία εμφανίζει την εξής μεγάλη εικόνα: Το ομοσπονδιακό έλλειμμα φτάνει τα 1,77 τρισεκατομμύρια δολάρια, το δημόσιο χρέος υπερβαίνει τα 39 τρισεκατομμύρια. Ο πληθωρισμός κυμαίνεται στο 2,9%, το υψηλότερο ποσοστό της χρονιάς. Η ανεργία είναι σε υψηλά τετραετίας. Επιπλέον, από 1ης Οκτωβρίου οι ΗΠΑ βιώνουν το μεγαλύτερο shutdown στην ιστορία τους, με αποτέλεσμα 750.000 δημόσιοι υπάλληλοι να μένουν χωρίς μισθό και εκατομμύρια δικαιούχοι του ανθρωπιστικού προγράμματος SNAP να μένουν χωρίς φαγητό. Και ακόμα δεν έχουμε μιλήσει καν για τις συνέπειες των εμπορικών δασμών. «Great again» δεν τα λες όλα αυτά.

