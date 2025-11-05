Κατήφεια και απογοήτευση επικράτησε στο στρατόπεδο του επίσης Δημοκρατικού υποψήφιου για το Δήμο της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο στο άκουσμα της εκλογικής επικράτησης του Ζοράν Μαμντάνι με ποσοστό 50,4%.

Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια Νεοϋορκέζοι πήγαν στην κάλπη για να υποστηρίξουν τον Μαμντάνι, τον πρώτο μουσουλμάνο και σοσιαλιστή δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη προσέλευση σε δημοτικές εκλογές εδώ και πάνω από 50 χρόνια, σύμφωνα με το Εκλογικό Συμβούλιο της πόλης.

Ο Μαμντάνι επικράτησε παρόλο που ο Κουόμο έλαβε υποστήριξη προσωπικά από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μάλιστα έχει απειλήσει να κόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προς την πολιτεία της Νέας Υόρκης, αν εκλεγεί ο Μαμντάνι.

Προηγούμενο Επόμενο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.