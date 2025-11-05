Διχασμένη είναι η εβραϊκή κοινότητα της Νέας Υόρκης μετά την ιστορική εκλογή του αριστερού Ζοράν Μαμντάνι στη δημαρχία της Νέας Υόρκης, ενώ την ίδια ώρα Ισραηλινός υπουργός κάλεσε τους Εβραίους να μεταναστεύσουν στο Ισραήλ.

Εβραϊκές οργανώσεις και ηγέτες της Νέας Υόρκης εξέφρασαν ανησυχία και πανηγυρισμούς μετά την εκλογή του Μαμντάνι ως δημάρχου την Τρίτη, μετά από μια εκστρατεία που ανησύχησε πολλούς Εβραίους κατοίκους για «αντι-ισραηλινό ριζοσπαστισμό» αναφέρει η Jerusalem Post.

Οι μεγάλες εβραϊκές οργανώσεις, η Ενωμένη Εβραϊκή Ομοσπονδία Προσφυγών της Νέας Υόρκης, το Συμβούλιο Σχέσεων της Εβραϊκής Κοινότητας της Νέας Υόρκης, το Συμβούλιο Ραβίνων της Νέας Υόρκης, η Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή της Νέας Υόρκης και η Ένωση κατά της Δυσφήμισης Νέας Υόρκης/Νιου Τζέρσεϊ εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, καλώντας τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο να κυβερνήσει με σεβασμό στις ποικίλες απόψεις που υπάρχουν στην πόλη των 8,5 εκατ. κατοίκων.

«Οι Νεοϋορκέζοι μίλησαν, εκλέγοντας τον Ζοράν Μαμντάνι ως τον επόμενο δήμαρχο της Νέας Υόρκης», τονίζουν οι εβραϊκές οργανώσεις της Νέας Υόρκης. «Αναγνωρίζουμε ότι οι εκλογείς έχουν ενεργοποιηθεί από μια σειρά ζητημάτων, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι ο εκλεγμένος δήμαρχος έχει βασικές πεποιθήσεις που έρχονται σε ριζική αντίθεση με τις βαθύτερες πεποιθήσεις και τις πιο αγαπημένες αξίες της κοινότητάς μας».

Οι μεγάλες εβραϊκές οργανώσεις δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να διασφαλίζουν ότι η πόλη θα παραμείνει ένα μέρος όπου η μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα εκτός Ισραήλ θα μπορούσε να ευδοκιμήσει.

«Θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την άνοδο του αντισημιτισμού»

«Θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε, χωρίς δισταγμό, την ανησυχητική αύξηση του αντισημιτισμού και των εγκλημάτων μίσους και θα καταγγέλλουμε έντονα οποιαδήποτε ρητορική ή ενέργεια που απονομιμοποιεί το Ισραήλ ή δικαιολογεί τον αντισημιτισμό», δήλωσαν.

Ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου Yeshiva, Ραβίνος Δρ. Αρί Μπέρμαν, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι καθώς η πόλη εισέρχεται σε «ένα νέο πολιτικό κεφάλαιο», είναι σημαντικό να «εκπαιδεύσουμε με τις αξίες της Τορά και να σταθούμε δίπλα στον λαό και το Κράτος του Ισραήλ».

Ο ανώτερος ραβίνος της Συναγωγής του Χάμπτονς, προαστίου της Νέας Υόρκης, Μαρκ Σνάιερ δήλωσε στο X ότι η νίκη του Μαμντάνι τον παρακίνησε να χτίσει το πρώτο εβραϊκό ημερήσιο σχολείο στα Χάμπτονς.

«Αυτό γίνεται εν αναμονή των χιλιάδων εβραϊκών οικογενειών που θα συρρέουν στα Χάμπτονς και στην ευρύτερη κομητεία του Σάφολκ για να ξεφύγουν από το αντισημιτικό κλίμα της Νέας Υόρκης του Μαμντάνι», δήλωσε μάλιστα.

Ο πρώην βουλευτής της πολιτείας Ντοβ Χίκιντ, ο οποίος είχε αλλάξει την υποστήριξή του από τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο Κέρτις Σλίβα στον ανεξάρτητο και πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, δήλωσε στο X ότι προσπάθησαν και έχασαν.

«Το μάθημα θα απαιτήσει στοχαστική ενδοσκόπηση», δήλωσε ο Χίκιντ. «Ένα πράγμα που δεν λειτουργεί είναι η προσπάθεια ποιος θα κερδίσει το παιχνίδι της επίρριψης ευθυνών (blame game). Αυτό δεν οδηγεί ποτέ σε ανάπτυξη ή πρόοδο».

Η Ρεπουμπλικανή δημοτική σύμβουλος Ίνα Βέρνικοφ, η οποία είχε επίσης υποστηρίξει τον Κουόμο σε μια στρατηγική ψηφοφορία, δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με τον Μαμντάνι για το καλό της πόλης, αλλά θα αγωνιστεί ενάντια στις «καταστροφικές» πολιτικές.



«Προς όλους όσους ψήφισαν αυτό το ριζοσπαστικό τζιχαντιστικό φρικοειδές τσίρκο ενός υποψηφίου: μην έρχεστε κλαίγοντας σε εμάς τους λογικούς ανθρώπους όταν ο εκτεταμένος αντισημιτισμός, η επισιτιστική ανασφάλεια και η πλήρης κατάρρευση της δημόσιας ασφάλειας έρχονται στην πόρτα σας», προειδοποίησε στο X για τον νέο δήμαρχο.

Εβραϊκή στήριξη στον Μαμντάνι

Πάντως, οι Εβραίοι υποστηρικτές του Μαμντάνι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την εκλογική του νίκη. Ο Ραβίνος Σατμάρ Ιντίγκ ο οποίος είχε υποστηρίξει τον Μαμντάνι σε μια διαφωνία με άλλους ηγέτες του κινήματός του, έδωσε στον εκλεγμένο δήμαρχο «τα θερμότερα συγχαρητήρια και την υποστήριξή σας».

«Είμαστε περήφανοι που σας υποστηρίζουμε και προσβλέπουμε στην ηγεσία, το όραμα και τη συνεργασία σας για τη βελτίωση της κοινότητάς μας και όλων των Νεοϋορκέζων», δήλωσε ο Iντίγκ.

Η προοδευτική εβραϊκή οργάνωση Bend The Arc από πλευράς της δήλωσε ότι γνώριζε ότι ορισμένοι Εβραίοι Νεοϋορκέζοι δεν συμφωνούσαν με τις πολιτικές του Μαμντάνι, αλλά ήλπιζε να συνεργαστεί μαζί τους για να βρει κατανόηση. Ωστόσο, επιτέθηκε επίσης σε άλλους επειδή κατηγόρησαν τον Μαμντάνι για αντισημιτισμό.

«Γνωρίζουμε επίσης ότι ορισμένοι ηγέτες στην κοινότητά μας επέλεξαν κυνικά την εγγύτητα στην εξουσία ή το υποτιθέμενο εβραϊκό συμφέρον έναντι της αλληλεγγύης σε αυτές τις εκλογές. Συνέβαλαν στην πυροδότηση των εντάσεων στην κοινότητά μας και στις πολλές κοινότητες στις οποίες ανήκουμε. Εντάσεις που θα πρέπει να αποκαταστήσουμε», ανέφερε η Bend The Arc σε ανακοίνωσή της.

«Χρησιμοποιώντας ένα προπέτασμα καπνού για τον αντισημιτισμό, οι αντίπαλοι προσπάθησαν να διχάσουν την πολυθρησκευτική, πολυφυλετική πλειοψηφία που αποτελεί τη Νέα Υόρκη. Οι λευκοί εθνικιστές έχουν αναγνωρίσει εδώ και καιρό ότι η μεγαλύτερη άμυνα αυτού του έθνους ενάντια στα σχέδιά τους για αυταρχισμό είναι η πλειοψηφία μας, γι' αυτό χρησιμοποίησαν τον εβραϊκό φόβο και τον αντισημιτισμό για να προσπαθήσουν να την διαλύσουν. Αυτοί, και οι υποψήφιοι που χρησιμοποίησαν ως αγγελιοφόρους τους, απέτυχαν».

Η ραβίνος της συναγωγής Kolot Chayeinu, Άμπι Στάιν, δήλωσε σε βίντεο στο επίσημο πάρτι στην εκλογική βραδιά του Μαμντάνι ότι η Νέα Υόρκη είχε επιτέλους έναν δήμαρχο που θα αγωνιζόταν για κάθε κάτοικο και θα εργαζόταν για να τους παρέχει στέγαση, φροντίδα παιδιών και μεταφορά.

Το ινστιτούτο «Εβραίοι για τη Φυλετική και Οικονομική Δικαιοσύνη» συνεχάρη τον Μαμντάνι, και κάλεσε τους υποστηρικτές του να συμμετάσχουν σε μια συγκέντρωση της Πέμπτης σχετικά με τα μελλοντικά βήματα για την υποστήριξη της ατζέντας του Μαμντάνι και την οικοδόμηση του προοδευτικού τους κινήματος.

