Ο Τραμπ θα ονομάσει σύμβουλο της προεδρίας την προσωπική δικηγόρο του Αλίνα Χάμπα

Ο Τραμπ σημείωσε πως η 40χρονη Χάμπα επέδειξε «ακλόνητη πίστη» στον ίδιο, καθώς συμμετείχε ενεργά στην υπεράσπισή του σε διάφορες ποινικές και αστικές δίκες

Αλίνα Χάμπα Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι η προσωπική δικηγόρος του Αλίνα Χάμπα θα αναλάβει ρόλο συμβούλου του Λευκού Οίκου κατά τη δεύτερη θητεία του, που θα αρχίσει την 20ή Ιανουαρίου 2025.

Ο κ. Τραμπ σημείωσε μέσω Truth Social πως η κυρία Χάμπα, 40 ετών, κόρη ιρακινών καθολικών μεταναστών στις ΗΠΑ τα χρόνια του 1980, επέδειξε «ακλόνητη πίστη» στον ίδιο -συμμετείχε ενεργά στην υπεράσπισή του σε διάφορες ποινικές και αστικές δίκες-, χαρακτηρίζοντάς τη «ακούραστη υπερασπίστρια της δικαιοσύνης».

