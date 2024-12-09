Ο Αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι η προσωπική δικηγόρος του Αλίνα Χάμπα θα αναλάβει ρόλο συμβούλου του Λευκού Οίκου κατά τη δεύτερη θητεία του, που θα αρχίσει την 20ή Ιανουαρίου 2025.

Ο κ. Τραμπ σημείωσε μέσω Truth Social πως η κυρία Χάμπα, 40 ετών, κόρη ιρακινών καθολικών μεταναστών στις ΗΠΑ τα χρόνια του 1980, επέδειξε «ακλόνητη πίστη» στον ίδιο -συμμετείχε ενεργά στην υπεράσπισή του σε διάφορες ποινικές και αστικές δίκες-, χαρακτηρίζοντάς τη «ακούραστη υπερασπίστρια της δικαιοσύνης».

Πηγή: skai.gr

