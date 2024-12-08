Ουκρανία: Ο Τραμπ καλεί σε «άμεση κατάπαυση του πυρός» και διαπραγματεύσεις

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα, μέσω της πλατφόρμας του, της Truth Social, σε «άμεση κατάπαυση του πυρός» και διαπραγματεύσεις για να μπει τέλος στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Θα έπρεπε να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός και θα έπρεπε να αρχίσουν διαπραγματεύσεις. Υπερβολικά πολλές ζωές χάθηκαν μάταια, υπερβολικά πολλές οικογένειες καταστράφηκαν και, αν αυτό συνεχισθεί, θα μπορούσε να μεταμορφωθεί σε κάτι πιο μεγάλο και πολύ χειρότερο», έγραψε υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία έχασε «με γελοίο τρόπο» 400.000 στρατιώτες και «πολύ περισσότερους αμάχους».

Στο μήνυμά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου, διαβεβαίωσε επίσης ότι ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι «θα ήθελε να συνάψει μια συμφωνία» για να βάλει τέλος στον πόλεμο.

«Ο Ζελένσκι και η Ουκρανία θα ήθελαν να συνάψουν μια συμφωνία και να βάλουν τέλος στην τρέλα», έγραψε μετά τη συνάντησή του χθες, Σάββατο, στο Παρίσι με τον ουκρανό πρόεδρο.

«Ξέρω καλά τον Βλαντίμιρ. Είναι καιρός να δράσει. Η Κίνα μπορεί να βοηθήσει. Ο κόσμος περιμένει!», κατέληξε ο Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

