Γερμανία: Μια πρωτόγνωρη προεκλογική περίοδος ολοκληρώνεται

Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Σε κλίμα πόλωσης, μαζικών απεργιών στον δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε όλη τη χώρα και ενόψει διαδηλώσεων σε πολλές πόλεις, η Γερμανία οδεύει στις εκλογές. Θα είναι ιστορικές από κάθε άποψη, με πρωτοφανή διακυβεύματα στη μεταπολεμική ιστορία της χώρας: από την ύφεση, στην οποία έχει διολισθήσει η οικονομία εδώ και μια διετία μέχρι τα μεγάλα διεθνή θέματα.



Από το νέο κεφάλαιο στις ευρωατλαντικές σχέσεις μετά την πρόσφατη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου και την ανοιχτή πλέον επίθεση της Ουάσινγκτον στην Ευρώπη μέχρι τη συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς τύπου Taurus, κάτι που προκρίνει ο Φρίντριχ Μερτς, επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών, που προηγούνται δημοσκοπικά μέχρι μια μελλοντική αποστολή Γερμανών στρατιωτών στην Ουκρανία, στο πλαίσιο ειρηνευτικής αποστολής.



Σημειωτέον οι εκλογές διεξάγονται στις 23 Φεβρουαρίου, μία μόλις μέρα πριν από τη συμπλήρωση τριών χρόνων από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Απεργίες και αντιφασιστικές διαδηλώσεις

Η ταραγμένη προεκλογική περίοδος κλείνει έτσι, όπως ουσιαστικά ξεκίνησε η θητεία της απερχόμενης κυβέρνησης Σολτς: με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις ιστορικές ανακατατάξεις που αυτός επέφερε και με έντονη οικονομική πίεση σε μεγάλα στρώματα της γερμανικής κοινωνίας: Τότε, πριν τρία χρόνια εξαιτίας της πανδημίας, σήμερα εξαιτίας της ύφεσης, των υψηλών ενοικίων, των υψηλών κοινωνικών εισφορών και της μισθολογικής στασιμότητας.



Συνδικάτα και ενώσεις βιομηχάνων απευθύνουν έκκληση για σταθερότητα την επόμενη μέρα, που προδιαγράφεται εξίσου δύσκολη, ακόμη και με μεγάλο συνασπισμό πρώτου και τρίτου κόμματος, δεδομένου ότι στη μέση πάντα θα υπάρχει το ισχυρό φρένο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με άλλα λόγια μιας ενδυναμωμένης και με ισχυρή κοινοβουλευτική εντολή Εναλλακτικής για τη Γερμανία.



Πέρα από τις απεργίες στα μέσα μαζικής μεταφοράς μέχρι και σήμερα το βράδυ, αύριο αναμένονται και μαζικές διαδηλώσεις κατά της ακροδεξιάς, με μεγαλύτερη στο Αμβούργο. Εκεί οι αρχές αναμένουν στους δρόμους έως και 65.000 διαδηλωτές, λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες.

Forsa: Στο 29% η Χριστιανική Ένωση

Στο μεταξύ σημερινή δημοσκόπηση του ινστιτούτου Forsa για το δίκτυο RTL καταγράφει πτώση στο ποσοστό της Χριστιανικής Ένωσης CDU/CSU που κινείται στο 29%. Ενισχυμένη κατά μία μονάδα στο 21% η Εναλλακτική για τη Γερμανία, ενώ οι Σοσιαλδημοκράτες παραμένουν στο 15% χωρίς διακυμάνσεις, όπως και οι πράσινοι στο 13%. Η Αριστερά ανεβαίνει συνεχώς στις δημοσκοπήσεις με 13%, ενώ οι Φιλελεύθεροι αγγίζουν το όριο του 5%. Η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ κινείται στο 3%.

