«Άγνωστο τι θα κάνει ο Τραμπ αν εκλεγεί ξανά πρόεδρος των ΗΠΑ», λέει ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε χθες Τρίτη πως δεν είναι σε θέση να προβλέψει τι θα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ εάν επανεκλεγόταν για δεύτερη θητεία στην προεδρία των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, εξηγώντας ότι δεν γνωρίζει καλά τον Ρεπουμπλικάνο, αλλά ευελπιστεί πως η υποστήριξη της Ουάσιγκτον στη χώρα του στον πόλεμο με τη Ρωσία δεν θα μειωθεί.

«Δεν τον γνωρίζω πολύ καλά. Δεν ξέρω. Είχα συναντήσεις μαζί του, είχαμε καλές συναντήσεις όταν ήταν πρόεδρος. Αλλά δεν ζήσαμε μαζί τον πόλεμο», είπε ο κ. Ζελένσκι κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Ινστιτούτο Ρόναλντ Ρέιγκαν στην Ουάσιγκτον, στο περιθώριο της συνόδου του NATO.

«Δεν μπορώ να σας πω τι θα κάνει αν είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Δεν ξέρω», επέμεινε ο κ. Ζελένσκι, ο οποίος εκφράστηκε στα αγγλικά.

Κάλεσε ωστόσο την αμερικανική πολιτική ηγεσία να μην «περιμένει» τις εκλογές του Νοεμβρίου για να υποστηρίξει τη χώρα του σθεναρά.

«Οι πάντες περιμένουν τον Νοέμβριο. Οι Αμερικανοί περιμένουν τον Νοέμβριο, στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή, στον Ειρηνικό, όλος ο κόσμος περιμένει τον Νοέμβριο και, μιλώντας ειλικρινά, ο (πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν επίσης περιμένει τον Νοέμβριο». Όμως «είναι καιρός να βγούμε από τις σκιές, να λάβουμε σθεναρές αποφάσεις, να δράσουμε κι όχι να περιμένουμε τον Νοέμβριο ή οποιονδήποτε άλλον μήνα», επέμεινε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

