Ένα διχασμένο Εφετείο αποφάσισε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, παρά τις αντιρρήσεις της Πολιτείας και του δήμου. Η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντική νομική νίκη για τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, καθώς συνεχίζει να επεκτείνει την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων σε πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς.

Το τριμελές 9ο Εφετείο έκανε δεκτό το αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης για αναστολή της προηγούμενης δικαστικής απόφασης, η οποία είχε σταματήσει προσωρινά την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς. Η αναστολή θα ισχύει μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση και να εκδοθεί οριστική απόφαση.

Η δικαστής του Πόρτλαντ, Κάριν Ίμεργκουτ, η οποία διορίστηκε από τον Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, είχε αποφανθεί στις 4 Οκτωβρίου ότι ο πρόεδρος πιθανόν ενήργησε παράνομα διατάζοντας την αποστολή στρατού στην πόλη.

Από τους τρεις δικαστές του Εφετείου, δύο τάχθηκαν υπέρ του Τραμπ, ενώ η Ίμεργκουτ είχε προηγουμένως μπλοκάρει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί δίκη στις 29 Οκτωβρίου για να εξεταστεί αν θα παραταθεί η απαγόρευση.

Μέχρι στιγμής, ο Τραμπ έχει στείλει την Εθνοφρουρά σε πόλεις όπως το Λος Άντζελες, η Ουάσινγκτον και το Μέμφις, ενώ προσπαθεί να αναπτύξει δυνάμεις και στο Πόρτλαντ και το Σικάγο. Πολιτείες και δήμοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, ωστόσο τα δικαστήρια δεν έχουν εκδώσει ακόμη τελεσίδικες αποφάσεις για τη νομιμότητα των ενεργειών του προέδρου.

Σε πρώτο βαθμό, οι δικαστικές αποφάσεις ήταν κατά του Τραμπ, αλλά τα Εφετεία εμφανίζονται διχασμένα. Το 9ο Εφετείο είχε εγκρίνει προηγουμένως την αποστολή στρατού στην Καλιφόρνια, ενώ το 7ο Εφετείο αποφάσισε ότι η Εθνοφρουρά δεν πρέπει να αναπτυχθεί προς το παρόν στο Σικάγο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

