Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει το αν άτομα που κάνουν τακτικά χρήση μαριχουάνας μπορούν νόμιμα να κατέχουν πυροβόλα όπλα, στην πιο πρόσφατη υπόθεση για τα όπλα που φτάνει στο δικαστήριο, μετά την απόφαση του 2022, που επέκτεινε τα δικαιώματα οπλοκατοχής.

Η διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τους ανώτατους δικαστές να αναβιώσουν μια υπόθεση εναντίον ενός άνδρα από το Τέξας, ο οποίος κατηγορήθηκε για κακούργημα επειδή φέρεται να είχε όπλο στο σπίτι του και παραδέχτηκε ότι ήταν τακτικός χρήστης μαριχουάνας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης άσκησε έφεση αφού κατώτερο δικαστήριο είχε ακυρώσει σε μεγάλο βαθμό τον ομοσπονδιακό νόμο που απαγορεύει την κατοχή όπλων σε άτομα που χρησιμοποιούν παράνομα ναρκωτικά.

Οι ακροάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις αρχές του 2026, ενώ η απόφαση πιθανότατα θα εκδοθεί στις αρχές του καλοκαιριού.

Η υπόθεση Αλί Ντάνιαλ Χεμάνι

Παρά το ότι η ρεπουμπλικανική κυβέρνηση υποστηρίζει τα δικαιώματα της Δεύτερης Τροπολογίας, οι κυβερνητικοί δικηγόροι υποστήριξαν ότι η απαγόρευση αυτή αποτελεί δικαιολογημένο περιορισμό.

Ζήτησαν, μάλιστα, από το δικαστήριο να επανεξετάσει την υπόθεση του Αλί Ντάνιαλ Χεμάνι, ενός άνδρα που είχαν βρεθεί στην κατοχή του ένα όπλο και παράνομα ναρκωτικά. Οι δικηγόροι του είχαν καταφέρει να ακυρώσουν την κατηγορία μετά την απόφαση του 5ου Εφετείου που έκρινε ότι η γενική απαγόρευση είναι αντισυνταγματική σύμφωνα με τη διευρυμένη ερμηνεία του Ανώτατου Δικαστηρίου για τα δικαιώματα οπλοκατοχής. Το εφετείο ωστόσο αποφάνθηκε ότι ο νόμος μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις, όπου κάποιος φέρει όπλο ενώ βρίσκεται υπό την επήρεια.

Οι δικηγόροι του Χεμάνι υποστηρίζουν ότι ο νόμος είναι υπερβολικά γενικός και θέτει εκατομμύρια ανθρώπους σε κίνδυνο να παραβιάσουν τεχνικά τον νόμο, καθώς σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία το 20% των Αμερικανών έχει δοκιμάσει μαριχουάνα. Παρά το γεγονός ότι περίπου οι μισές πολιτείες έχουν νομιμοποιήσει τη χρήση για ψυχαγωγικούς σκοπούς, η ουσία παραμένει παράνομη σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι ο νόμος είναι έγκυρος όταν εφαρμόζεται σε τακτικούς χρήστες, καθώς αυτοί αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το FBI βρήκε όπλο και κοκαΐνη στο σπίτι του Χεμάνι κατά τη διάρκεια έρευνας που σχετιζόταν με επικοινωνίες και ταξίδια που φέρονταν να συνδέονται με το Ιράν. Παρ’ όλα αυτά, η μόνη κατηγορία που του απαγγέλθηκε ήταν η παράνομη κατοχή όπλου, ενώ οι δικηγόροι του δήλωσαν ότι οι άλλες αναφορές έγιναν μόνο για να παρουσιαστεί ως πιο επικίνδυνος.

Το νομικό πλαίσιο και η σημασία της υπόθεσης

Η υπόθεση αυτή αποτελεί νέο σημείο τριβής στην εφαρμογή του νέου τεστ του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τους περιορισμούς στην οπλοκατοχή.

Η συντηρητική πλειοψηφία του δικαστηρίου είχε αποφανθεί το 2022 ότι η Δεύτερη Τροπολογία παρέχει γενικά στους πολίτες το δικαίωμα να φέρουν όπλα δημοσίως για αυτοάμυνα, και ότι οποιοσδήποτε περιορισμός πρέπει να έχει ισχυρή ιστορική βάση στο αμερικανικό νομικό πλαίσιο.

Η κομβική απόφαση του 2022 οδήγησε σε κύμα προσφυγών εναντίον νόμων περί οπλοκατοχής σε όλη τη χώρα. Παρόλα αυτά, το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε πρόσφατα έναν διαφορετικό ομοσπονδιακό νόμο που απαγορεύει την κατοχή όπλων σε άτομα που τελούν υπό δικαστική εντολή περιορισμού, με στόχο την προστασία θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

