Από αντικαγκελάριος, καθηγητής: Ο Χάμπεκ στη Δανία

Ο Ρόμπερτ Χάμπεκ, βασικό στέλεχος των Πρασίνων και πρώην αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομίας στη γερμανική κυβέρνηση Σολτς, κλήθηκε να διαχειριστεί μια σειρά από πρωτοφανείς προκλήσεις, όπως η πανδημία, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση. Παρά τις σημαντικές πιέσεις, πολλοί εκτιμούν ότι η θητεία του χαρακτηρίστηκε από μέτρια έως αποτυχημένη διαχείριση κρίσεων, γεγονός που οδήγησε στην έξοδό του από την ενεργό κυβερνητική δράση.

Από το προσκήνιο της πολιτικής στο πανεπιστημιακό περιβάλλον

Ο Χάμπεκ διατήρησε την κοινοβουλευτική του έδρα, ωστόσο πλέον αλλάζει προσανατολισμό, επιστρέφοντας στις ακαδημαϊκές του ρίζες. Διακεκριμένος στον χώρο των γραμμάτων πριν πολιτευτεί, κατέχει διδακτορικό στη Θεωρία της Λογοτεχνίας και έχει συγγράψει ποιήματα, διηγήματα και μετάφρασε έργα γνωστών Ιρλανδών συγγραφέων, όπως ο Ουίλιαμ Μπάτλερ Γέητς.

Η νέα του σταδιοδρομία ξεκινά με τη διδασκαλία ως Senior Fellow στο Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών της Δανίας (DIIS) στην Κοπεγχάγη, πόλη με την οποία έχει ήδη σύνδεση μέσω των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο του Ροσκίλντε. Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές ώστε να ενταχθεί ως επισκέπτης καθηγητής στο ιστορικό αμερικανικό Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ.

Νέα δημόσια παρουσία και ουδέτερος απολογισμός

Εκτός από τα ακαδημαϊκά του καθήκοντα, ο Χάμπεκ αναμένεται να εγκαινιάσει σειρά δημόσιων συζητήσεων στο φημισμένο Berliner Ensemble, υπό τον τίτλο «Habeck live». Φαίνεται ότι επιδιώκει να παραμείνει ενεργός σε ευρύτερο κοινωνικό διάλογο, πλέον αποστασιοποιημένος από τις απαιτήσεις της καθημερινής πολιτικής μάχης.

Η επικοινωνιακή του δεινότητα και το ενδιαφέρον του για τη λογοτεχνική κριτική επανέρχονται στο προσκήνιο, ενώ η παρακαταθήκη που άφησε στην πολιτική, σύμφωνα με αρκετούς παρατηρητές, χαρακτηρίζεται ως *«ουδέτερη, αν όχι αρνητική»*. Ο ίδιος, αλλά και πολιτικοί του αντίπαλοι, παραδέχονται ότι πολλές από τις αποφάσεις του ήταν αναγκαστικές λόγω συγκυριών και περιορισμένων εναλλακτικών.

Πηγές: DW, Bild, Welt

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.