Τουρκικά ΜΜΕ: Η Ελλάδα συνεχίζει την προσπάθεια παρεμπόδισης της πώλησης των Meteor στην Τουρκία

Τουρκικά ΜΜΕ σημειώνουν εκ νέου ότι η Ελλάδα συνεχίζει την προσπάθεια παρεμπόδισης της πώλησης των Meteor στην Τουρκία, όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ ο ανταποκριτής από την Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης. «Μετά τον Μητσοτάκη, τώρα ο Δένδιας πήγε στο Λονδίνο», προσθέτουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Ειδικότερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Haber Global ανέφερε ότι «η Ελλάδα έκανε άλλο ένα βήμα για να εμποδίσει την πώληση των ευρωπαϊκών πυραύλων Μeteor στην Τουρκία. Μετά τη Γαλλία τώρα εξέφρασε τη διαφωνία της και στη Μεγάλη Βρετανία». Ακόμη, σημείωσε ότι «η Ελλάδα επιχειρεί κάθε μέθοδο για να εμποδίσει την πώληση των πυραύλων Μeteor στην Τουρκία. Χτυπάει την πόρτα όλων των χωρών που συμμετέχουν την παραγωγή και του πιέζει για να μην πουλήσουν τους πυραύλους. Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε δυο φορές με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και εξέφρασε τη διαφωνία του στην πώληση των Meteor στην Τουρκία. Tώρα ξεκίνησε παρόμοια προσπάθεια ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ταξίδεψε στη Μεγαλη Βρετανία για να συναντηθεί με τον Βρετανό ομόλογό του Τζόν Χίλυ για να τονίσει πως η Ελλάδα είναι αντίθετη στην πώληση των Μeteor στην Τουρκία. H Ελλάδα υποστηρίζει πως η Τουρκία θα μπορεί να αντιγράψει την τεχνολογία των Meteor».

Διχόνοια στην Τουρκία για την ηγεσία του στρατού - «Εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος, να ξέρεις τα όριά σου αρχηγέ της αντιπολίτευσης», δήλωσε ο Ερντογάν

Στο εμταξύ, κλίμα διχόνοιας επικρατεί στην Τουρκία για την ηγεσία του στρατού, με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης να δηλώνει ότι οι αρχηγοί του στρατού ξηράς και ναυτικού «θα λογοδοτήσουν για όσα κάνουν».

Από την άλλη, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι «εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος, να ξέρεις τα όριά σου. Αρχηγέ της αντιπολίτευσης πρόσεχε τα βήματά σου αλλιώς εμείς ξέρουμε να σου βάλουμε τα όριά σου».

Σημειώνεται ότι ο Οζγκιούρ Οζέλ, πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αρχηγέ του Στρατού Ξηράς Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου και αρχηγέ του Ναυτικού Ερτζουμέντ Τατλίογλου σας λέω όσα είχα πει και στον Χουλουσί Ακάρ. Εσείς έχετε πάρει ήδη την κατάρα των συντρόφων σας».

Ο Ερντογάν από τη μεριά του τόνισε: «Κύριε Οζέλ, ως αρχιστράτηγος των Ενόπλων Δυνάμεων σου απευθύνομαι και σου λέω...πρόσεχε τα βήματα σου και την πορεία σου. Αλλιώς ξέρουμε εμείς να σου βάλουμε τα όρια σου. Εσύ δεν έχεις το δικαίωμα ούτε την αρμοδιότητα να λες διάφορα για το στράτευμα. Να ξέρεις τα όρια σου».

«Γνωρίζω καλά το τι θέλει να κάνει ο Αρχηγός του Ναυτικού, που θέλει να φτάσει και ποιους «θάβει» όπως και πως πίεζε για τη διαγραφή των αποφοίτων της στρατιωτικής σχολής. Γνωρίζω επίσης και τον τρόπο των πιέσεων που άσκησε ο Αρχηγός του Στρατού και το σημειώνω έτσι ώστε να λογοδοτήσουν την κατάλληλη μέρα», τόνισε περαιτέρω ο Οζέλ.

Ερντογάν: Δεν θα μείνω για πάντα στη θέση αυτή - Όταν ο θεός το ορίσει, θα επιστρέψουμε στο μαύρο χώρα

Στο μεταξύ, ο Ερντογάν δήλωσε ότι «η Τουρκία είναι μια χωρά πιο μεγάλη από 783 χιλιάδες τετρ. χιλιόμετρα Ακόμη και αν κάποιοι ενοχλούνται από αυτό, η Τουρκία είναι πολύ μεγαλύτερη από την Τουρκία. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τις ευθύνες που μας έχουν αναθέσει η ιστορία, η γεωγραφία και ο πολιτισμός μας. Οτιδήποτε έχει η μοίρα μας θα την αποδεχθούμε και θα παραδοθούμε σε αυτή. Εμείς είμαστε περαστικοί. Σήμερα υπάρχουμε, αύριο δεν υπάρχουμε. Σε αυτή τη θέση που μας έχει φέρει ο λαός, δεν θα μείνουμε για πάντα. Όπως συνέβη και με τους προκατόχους μας, όταν ο Θεός το ορίσει θα επιστρέψουμε από εκεί που ήρθαμε, δηλαδή θα πάμε στο μαύρο χώμα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.