Γιατί η Δανία ζήτησε συμβουλές από το «αφεντικό» του Ozempic για να χειριστεί τον Τραμπ

Όταν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς στη Δανία εάν η χώρα δεν παραιτηθεί από τον έλεγχο της Γροιλανδίας, η πρωθυπουργός της χώρας, Μέττε Φρεντέρικσεν δεν στράφηκε σε μια ομάδα CEO για τη συμβουλέψει για το πώς να χειριστεί το θέμα. Αντίθετα, απευθύνθηκε στον 58χρονο Λαρς Φρούεργκαρντ Γιόργκενσεν, τον Διευθύνων Σύμβουλο της δανέζικης φαρμακευτικής εταιρείας Novo Nordisk - γνωστή για την παρασκευή των διάσημων φαρμάκων Ozempic και Wegovy κατά του σακχαρώδη διαβήτη αλλά διάσημα επίσης και ως βοηθητικά για την απώλεια βάρους.

Το ερώτημα είναι γιατί η Μέττε Φρεντέρικσεν ζήτησε τις συμβουλές από τον ήσυχο και συγκρατημένο 58χρονο CEO για το πώς η Δανία να χειριστεί τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σύμφωνα με το Politico, όταν ο 58χρονος μπήκε στην Novo Nordisk το 1991 ως οικονομολόγος δεν είχε «καμία φιλοδοξία, καμία ιδέα». Ο ίδιος δεν φιλοδοξούσε να διευθύνει μια ολόκληρη εταιρεία, όμως η Novo πίστεψε στις ικανότητές του. Οι όποιες ανασφάλειες και αν είχε, καταρρίφθηκαν όταν τελικά έγινε CEO της εταιρείας.

Ο Γιόργκενσεν ήταν ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ηγέτες που κάλεσε η Φρέντερικσεν στις κρίσιμες συνομιλίες που διεξήχθησαν τον περασμένο Ιανουάριο, αφού ο Τραμπ αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενος στρατιωτικής ή οικονομικής δράσης για να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Επιπλέον, δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς σε προϊόντα από τη Δανία εάν η Κοπεγχάγη απορρίψει την προσφορά του να αγοράσει το νησί της Αρκτικής.

Η άνοδος της Novo

Το Politico αναφέρεται στη μεγάλη επιτυχία που άρχισε να καταγράφει η εταιρεία με κύκλο εργασιών 38,9 δισ. ευρώ το 2024 - εκ των οποίων τα 13,5 δισ. ευρώ ήταν κέρδη - και η οποία αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ της αύξησης του ΑΕΠ της Δανίας.

Η εταιρεία φημίζεται εδώ και καιρό για τα φάρμακά της κατά του διαβήτη, όμως άρχισε να γίνεται ακόμη πιο γνωστή όταν διαπιστώθηκε ότι δύο από αυτά κατά του σακχαρώδη διαβήτη το Ozempic και το Wegovy βοηθούν μεταξύ άλλων στην απώλεια βάρους. Για το Wegovy, οι κλινικές δοκιμές έδειξαν ότι οι ασθενείς έχασαν κατά μέσο όρο 15 έως 16% του σωματικού τους βάρους μετά από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο. Και τα δύο φάρμακα περιέχουν σεμαγλουτίδη, η οποία μιμείται μια ορμόνη που απελευθερώνεται μετά το φαγητό, ξεγελώντας τον εγκέφαλο ώστε να αισθάνεται πλήρης.

Η έγκριση του Wegovy - το 2021 στις ΗΠΑ και το 2022 στην Ευρώπη - άλλαξε το παιχνίδι για την εταιρεία.

Διασημότητες, όπως η Oprah Winfrey, ο Ίλον Μασκ, ενίσχυσαν το προφίλ του, ενώ ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς είπε ότι η σεμαγλουτίδη «μπορεί να καταλήξει να είναι ένα από τα καλύτερα φαρμακευτικά προϊόντα στην ιστορία του ανθρώπου». Και όλη αυτή η άνοδος που σημείωσε η εταιρεία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Γιόργκενσεν, μια θέση που κατείχε από το 2017, όταν έγινε μόνο το πέμπτο άτομο που ηγήθηκε της εταιρείας στην 100χρονη ιστορία της.

Όμως παρά την τεράστια αυτή επιτυχία ο Γιόργκενσεν συνέχισε με ταπεινότητα να υπηρετεί την εταιρεία.

«Θεωρείται περισσότερο ως δημόσιος υπάλληλος παρά ως διευθύνων σύμβουλος», είπε ένας Δανός διπλωμάτης στο Politico διατηρώντας την ανωνυμία του.

Λειτουργώντας σε περιόδους κρίσης

Η απειλή του Τραμπ για δασμούς κατά της Δανίας είναι ίσως ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος που είχε να αντιμετωπίσει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Νovo όσο βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Πέρυσι, το 58% των πωλήσεων της Novo προήλθε από τις ΗΠΑ — το 79% των πωλήσεων από το Wegovy και το 70% των πωλήσεων από το Ozempic.

Ερωτηθείς σχετικά με τους δασμούς σε συνέντευξη Τύπου τον Φεβρουάριο, ο Γιόργκενσεν είπε ότι η Novo «δεν είχε ανοσία, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι η επιχείρησή μας είναι σε καλή θέση για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας κυβέρνησης [των ΗΠΑ]».

Η άλλη μεγάλη κρίση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ήταν η πανδημία της Covid-19. Αν και δεν ήταν κατασκευαστής εμβολίων, η εταιρεία έπρεπε να πλοηγηθεί στις διαταραγμένες αλυσίδες εφοδιασμού.

«Αν πρέπει να λύσω τα προβλήματα, αυτό είναι πρόβλημα», είπε ο Γιόργκενσεν στο Bloomberg πέρυσι. Η εταιρεία δημιούργησε μια ομάδα αντιμετώπισης κρίσεων, αλλά ο Γιόργκενσεν δεν παρευρέθηκε αρχικά και άφησε άλλους να την οδηγήσουν. «Ήξερα ότι αν έβαζα τον εαυτό μου σε αυτό θα γινόμουν εμπόδιο», είπε.

Ο ίδιος όμως δεν θέλει να έχει πάντα τον πρώτο λόγο σχολιάζει το Politico. «Γεννήθηκα με μεγάλη μύτη και μεγάλα αυτιά και χρησιμοποιώ τα χαρακτηριστικά αυτά κάθε μέρα για να συλλέγω απόψεις από την εταιρεία. Στη συνέχεια ο ρόλος μου είναι να συνδυάσω τη γνώμη μου μαζί με αυτή της ομάδας μου» έχει δηλώσει.

Η θέση του στην ΕΕ

Ο Γιόργκενσεν προτιμά να περνάει το χρόνο του στη Δανία παρά στις Βρυξέλλες, ωστόσο η παρουσία της Novo στις συζητήσεις για μια σημαντική αναθεώρηση των ευρωπαϊκών νόμων για τη φαρμακευτική βιομηχανία, φαίνεται πως είναι πολύ σημαντική, σύμφωνα με το Politico.

Η χώρα είναι ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της φαρμακευτικής βιομηχανίας στην ΕΕ, όπου οι χώρες διαπραγματεύονται επί του παρόντος τη θέση τους σχετικά με τη νομοθετική μεταρρύθμιση.

Βοηθοί Δανών μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσπάθησαν να εισαγάγουν τροπολογίες στο κείμενο του Κοινοβουλίου για να το καταστήσουν πιο ευνοϊκό για τη βιομηχανία, είπε ο αξιωματούχος. Ωστόσο, όσοι έχουν γνωρίσει τον Γιόργκενσεν λένε ότι είναι στοχαστικός και με σεβασμό. «Ευγενικός και ήσυχος, σαν να είχε γνήσιο ενδιαφέρον για αυτά που λέγαμε εγώ και το προσωπικό του παρά να ακούει τον εαυτό του να μιλάει», είπε ένας αξιωματούχος του κοινοβουλίου. «Έδειχνε πολύ γνώστης».

Και αυτό το στυλ που διαθέτει είναι αυτό που κάνει πολλούς να πιστεύουν ότι σίγουρα θα τα πάει καλά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος αυτοαποκαλείται «ίσως το πιο έντιμο ανθρώπινο ον» που δημιούργησε ποτέ ο Θεός.

