Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός βουλευτής Ραούλ Γκριχάλβα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο αμερικανός βουλευτής Ραούλ Γκριχάλβα, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπός του.

Πέθανε ο βουλευτής των ΗΠΑ Ραούλ Γκριχάλβα σε ηλικία 77 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο αμερικανός βουλευτής Ραούλ Γκριχάλβα, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπός του.

Τον περασμένο Απρίλιο, ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος είχε γνωστοποιήσει πως έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Ο Γκριχάλβα εκπροσώπησε την Αριζόνα στη Βουλή των Αντιπροσώπων για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 2003.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βουλή των Αντιπροσώπων Αριζόνα Καρκίνος ΗΠΑ βουλευτής
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark