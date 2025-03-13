Πέθανε ο βουλευτής των ΗΠΑ Ραούλ Γκριχάλβα σε ηλικία 77 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο αμερικανός βουλευτής Ραούλ Γκριχάλβα, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπός του.
Τον περασμένο Απρίλιο, ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος είχε γνωστοποιήσει πως έδινε μάχη με τον καρκίνο.
Ο Γκριχάλβα εκπροσώπησε την Αριζόνα στη Βουλή των Αντιπροσώπων για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 2003.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
