Πέθανε ο βουλευτής των ΗΠΑ Ραούλ Γκριχάλβα σε ηλικία 77 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο αμερικανός βουλευτής Ραούλ Γκριχάλβα, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπός του.

Τον περασμένο Απρίλιο, ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος είχε γνωστοποιήσει πως έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Ο Γκριχάλβα εκπροσώπησε την Αριζόνα στη Βουλή των Αντιπροσώπων για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 2003.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.