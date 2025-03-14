Οι ΗΠΑ έχουν μακρά ιστορία κακών ειρηνευτικών συμφωνιών

Μια ανακωχή είναι πάντα καλύτερη από έναν πόλεμο, και αυτό περιλαμβάνει την κατάπαυση του πυρός την οποία η Ουκρανία, μετά από συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Σαουδική Αραβία, λέει ότι είναι έτοιμη να ακολουθήσει, υπό την προϋπόθεση ότι θα το κάνει και η Ρωσία. Είναι επίσης καλό που οι Αμερικανοί και οι Ουκρανοί μιλούν, μετά το επεισόδιο του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Όμως ο Ουκρανός πρόεδρος έχει δίκιο να παραμένει επιφυλακτικός για τις επερχόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Το νόημα των αμερικανικών ειρηνευτικών προσπαθειών υπό τον Τραμπ είναι να επιβάλει, για χάρη της επίτευξης οποιασδήποτε συμφωνίας, μια κακή και άδικη συμφωνία στο έθνος που έπεσε θύμα της επιθετικότητας της Ρωσίας από το 2014 και της βίαιης πλήρους κλίμακας εισβολής της από το 2022. Ο Τραμπ έχει αντιστρέψει τους ηθικούς ρόλους στη σύγκρουση, κατηγορώντας την Ουκρανία και όχι τον Ρώσο πρόεδρο. Είναι σαφές ότι ο Τραμπ θα ζητήσει πολλά από τον Ζελένσκι και πολύ λίγα από τον Πούτιν. Για αρχή, ο Τραμπ απέκλεισε προληπτικά την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και δεν άφησε καμία αμφιβολία ότι αναμένει από την Ουκρανία μεγάλες εδαφικές παραχωρήσεις.

Όλα τα παραπάνω προκαλούν παραλληλισμούς με τις κινήσεις του παρελθόντος. Ο Λάρι Σάμερς, πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, είπε στο Bloomberg ότι η επερχόμενη διευθέτηση θα μπορούσε να είναι «μια συμφωνία που μοιάζει με τις Βερσαλλίες, η οποία θα επιβάλλεται, όχι σε επιτιθέμενους, αλλά στα θύματα της επίθεσης». Αναφερόταν στη Συνθήκη των Βερσαλλιών που τερμάτισε τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά με όρους που παρατηρητές όπως ο Τζον Μέιναρντ Κέινς θεωρούσαν τόσο καταστροφικούς και ταπεινωτικούς προς τη Γερμανία ώστε να εξασφαλιστεί ένας νέος πόλεμος σε σύντομο χρόνο. Το γεγονός ότι η Ουκρανία, σε αντίθεση με τη Γερμανία το 1914, δεν έκανε τίποτα για να προκαλέσει τον σημερινό πόλεμο, θα έκανε ένα τέτοιο αποτέλεσμα ακόμη πιο δύσκολο.

Υπάρχουν όμως πιο σχετικές και πρόσφατες αναλογίες με τη σημερινή κατάσταση, σύμφωνα με τον ιστορικό Ian Horwood. Το ένα είναι το Βιετνάμ στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Καθώς οι ΗΠΑ από το 2022 στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας, κάποτε υποστήριξαν το Νότιο Βιετνάμ, το οποίο δέχτηκε επίθεση από το Βόρειο Βιετνάμ, το οποίο με τη σειρά του υποστηρίχθηκε από την Κίνα και τη Σοβιετική Ένωση. Μια μεγάλη διαφορά με την κατάσταση στην Ουκρανία τώρα ήταν ότι οι ΗΠΑ είχαν στρατιώτες στην περιοχή. Μια ομοιότητα ήταν ότι η Ουάσιγκτον είχε αρχίσει να θεωρεί τη σύγκρουση ως χαμένη και ήθελε να την τερματίσει, με τον πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον να είναι πρόθυμος να παίξει τον ρόλο του ειρηνοποιού.

Τότε, όπως και τώρα, οι ΗΠΑ στην πραγματικότητα ανάγκασαν τον σύμμαχό τους σε διαπραγματεύσεις απειλώντας να αποσύρουν κάθε υποστήριξη. Πρόσφερε επίσης στον σύμμαχό της, κάτι, που αποδείχτηκε ότι ήταν σαθρές διαβεβαιώσεις ασφαλείας. Σε επιστολή του προς τον ομόλογό του από το Νότιο Βιετνάμ, ο Νίξον επανέλαβε «τις προσωπικές μου διαβεβαιώσεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιδράσουν πολύ έντονα και γρήγορα σε οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας». Αυτή η απάντηση έγινε κατανοητό ότι θα ήταν μαζικός εναέριος βομβαρδισμός. Οι Ειρηνευτικές Συμφωνίες του Παρισιού υπογράφηκαν το 1973. Όταν όμως οι Βορειοβιετναμέζοι εξαπέλυσαν μια νέα επίθεση δύο χρόνια αργότερα, οι ΗΠΑ (πλέον με επικεφαλής τον Τζέραλντ Φορντ) υποχώρησαν και το Νότιο Βιετνάμ έπεσε.

Στην πρώτη του θητεία, ο Τραμπ βιαζόταν να τερματίσει τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, τον οποίο επίσης θεωρούσε αδιέξοδο. Έτσι, η κυβέρνησή του άρχισε να μιλά απευθείας με τους Ταλιμπάν, χωρίς να συμπεριλάβει την αφγανική κυβέρνηση που υποστήριζε ονομαστικά η Αμερική.

Αυτές οι συνομιλίες οδήγησαν στη συμφωνία της Ντόχα του 2020, στην οποία η αφγανική κυβέρνηση παραγκωνίστηκε και οι ΗΠΑ συμφώνησαν με τους Ταλιμπάν, οι οποίοι υποσχέθηκαν να μην επιτρέψουν τρομοκράτες στο Αφγανιστάν και να συνομιλήσουν με την κυβέρνηση. Όταν όμως παραβίασαν αυτές τις δεσμεύσεις τους, οι Αμερικανοί συνέχισαν να αποσύρονται. Και όταν ο Μπάιντεν ανέλαβε, προχώρησε βιαστικά στην αποχώρηση, αφήνοντας την κυβέρνηση να καταρρεύσει και τους Ταλιμπάν να καταλάβουν την Καμπούλ.

Το ανησυχητικό μοτίβο είναι ότι οι ΗΠΑ, όταν είναι πρόθυμες να διευθετήσουν ένα ξένο χάος, τείνουν να παραγκωνίζουν συμμάχους, να παραχωρούν πάρα πολλά στους αντιπάλους και τελικά να απομακρύνονται από τις δεσμεύσεις που έχουν δοθεί.

Ο Τραμπ είχε μια δύσκολη σχέση με τον Ουκρανό πρόεδρο από την πρώτη του θητεία. Αλλά για τον Ζελένσκι, δεν θα έπρεπε να έχει σημασία ποιος είναι ο συνομιλητής του, όπως δεν είχε μεγάλη διαφορά για τους Νοτιοβιετναμέζους ή τους Αφγανούς αν τους εγκατέλειψε ο Νίξον ή ο Φορντ, ο Τραμπ ή ο Μπάιντεν. Η δουλειά του Κιέβου είναι να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία θα επιβιώσει ως έθνος...



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.