Η Πορτογαλία προκηρύσσει πρόωρες εκλογές τον Μάιο

Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας ανακοίνωσε απόψε τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν στις 18 Μαΐου, μετά την κατάρρευση της συντηρητικής κυβέρνησης του Λουίς Μοντενέγκρο ο οποίος κατηγορήθηκε από την αντιπολίτευση για σύγκρουση συμφερόντων.

Ο πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα υπογράμμισε ότι επιθυμεί να διασφαλίσει τη σταθερότητά της χώρας, διευκρινίζοντας πως η 18η Μαΐου είναι «η ημερομηνία που προτιμούν τα περισσότερα κόμματα» για τη διεξαγωγή των εκλογών.

Εδώ και αρκετές εβδομάδες, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο είχε βρεθεί στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης που τον επέκρινε για σύγκρουση συμφερόντων λόγω δοσοληψιών οικογενειακής επιχείρησης.

Η αντιπολίτευση κατήγγειλε πως η εταιρεία Spinumvira, που ίδρυσε ο Μοντενέγκρο το 2021, επωφελήθηκε από το ότι ανέλαβε επικεφαλής της πορτογαλικής κυβέρνησης και έκλεισε συμβάσεις με διάφορες ιδιωτικές εταιρείες.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός αρνείται πως έγινε οτιδήποτε παράνομο και τονίζει πως πλέον η επιχείρηση ανήκει στους γιους του. Ωστόσο απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία για το πελατολόγιο της εταιρείας.

Παρά τον σάλο, ο Λουίς Μοντενέγκρο σκοπεύει να είναι εκ νέου υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές, τις τρίτες από το 2022 στην Πορτογαλία. Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, η Δημοκρατική Συμμαχία του Μοντενέγκρο ενδεχομένως να αυξήσει τα ποσοστά της σε σύγκριση με τις εκλογές που διεξήχθησαν τον Μάρτιο του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

