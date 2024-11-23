Λίβανος: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε νότια προάστια της Βηρυτού

Τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσε το Ισραήλ σε νότια προάστια της Βηρυτού τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, λίγη ώρα αφότου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) κάλεσαν τους κατοίκους να εκκενώσουν τις περιοχές που σχεδίαζαν να πλήξουν, όπως μεταδίδουν το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) και κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ήταν το τέταρτο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών σε διάστημα 24 ωρών εναντίον μιας περιοχής που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

«Εχθρικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν τα νότια προάστια της Βηρυτού», μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ANI στα γαλλικά).

Δημοσιογράφοι του AFP στο κέντρο της Βηρυτού και στα ανατολικά προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου άκουσαν τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

