ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν θα παραστεί στην ορκωμοσία του Τραμπ

Ο απερχόμενος αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα είναι παρών στην τελετή ορκωμοσίας του προκατόχου και διαδόχου του Ντόναλντ Τραμπ την 20ή Ιανουαρίου στην Ουάσιγκτον, γνωστοποίησε χθες Δευτέρα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, κάτι που είχε αρνηθεί να πράξει ο Ρεπουμπλικάνος όταν ορκιζόταν ο Δημοκρατικός, τέσσερα χρόνια νωρίτερα.

«Ο πρόεδρος είχε υποσχεθεί πως θα ήταν παρών στην ορκωμοσία του νικητή ή της νικήτριας των εκλογών, όποιος ή όποια κι αν ήταν. Αυτός και η πρώτη κυρία θα τηρήσουν λοιπόν αυτή την υπόσχεση και θα παραστούν στην τελετή ορκωμοσίας» του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στον Τύπο ο Άντριου Μπέιτς, αναπληρωτής εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.