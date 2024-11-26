Του Aaron Blake

Σχεδόν τρεις εβδομάδες έχουν περάσει από τις αμερικανικές εκλογές και ο νέος εκλεγμένος πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δοκιμάζει ήδη τα όρια τόσο του αμερικανικού λαού όσο και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Έχει αμφισβητήσει τους γερουσιαστές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος με τις ανορθόδοξες και αμφιλεγόμενες επιλογές κατά τη συγκρότηση του Υπουργικού Συμβουλίου και μάλιστα υποστήριξε ότι θα έπρεπε να μπορεί να τους διορίσει χωρίς την έγκριση της Γερουσίας. Και κάποιοι στο κόμμα του Τραμπ έχουν ουσιαστικά συμφωνήσει ότι στο κόμμα πρέπει να κάνει ό,τι θέλει ο Τραμπ, επειδή κέρδισε τις εκλογές του 2024.

«Ό,τι κι αν είναι αυτό, πρέπει να το αγκαλιάσουμε», δήλωσε πρόσφατα ο Τρόι Έντουιν Νελς, ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ για την 22η περιφέρεια του Κογκρέσου του Τέξας. «Όλα αυτά. Κάθε λέξη» υπογράμμισε.

Αλλά σαφώς δεν είναι αυτό που θέλει ο αμερικανικός λαός. Και κυρίως, δεν φαίνεται καν να είναι αυτό που θέλουν οι ίδιοι οι Ρεπουμπλικάνοι.

Νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι οι Αμερικανοί είναι σαφείς ως προς αυτό και οι περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι θέλουν να ελέγξουν τον Τραμπ - ακόμη και όταν ένα εξαιρετικό ποσοστό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ευθυγραμμίζεται με το αίσθημα του Νελς.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τραμπ επωφελείται από ένα μήνα του μέλιτος. Οι Αμερικανοί λένε ότι εγκρίνουν την προεδρική του μετάβαση μέχρι στιγμής και η πλειοψηφία είναι τουλάχιστον κάπως αισιόδοξη για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Κλίνουν ακόμη και υπέρ ορισμένων από των αμφιλεγόμενων επιλογών του για το υπουργικό συμβούλιο (εκτός από τον Ματ Γκατζ ο οποίος και αποσύρθηκε την περασμένη βδομάδα).

Αλλά αυτό δε σημαίνει ότι θέλουν το Κογκρέσο ή ακόμα και οι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου να υποκύψουν στη θέληση του Τραμπ.

Μια δημοσκόπηση του CBS News-YouGov αυτό το Σαββατοκύριακο, για παράδειγμα, δείχνει ότι τα τρία τέταρτα των Αμερικανών διαφωνούν με τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι θα πρέπει να μπορεί να διορίζει ηγέτες κυβερνητικών υπηρεσιών χωρίς ακροάσεις ή χωρίς την έγκριση της Γερουσίας. Και η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων λέει ότι η Γερουσία πρέπει να πραγματοποιήσει ακροάσεις και να ψηφίσει για το εάν θα επιβεβαιωθούν αυτοί οι ηγέτες.

Το κρίσιμο είναι ότι η δημοσκόπηση έθεσε αυτή την ερώτηση με δύο διαφορετικούς τρόπους. Στο μισό δείγμα η ερώτηση είχε υποσημείωση ότι το Σύνταγμα δίνει στη Γερουσία την εξουσία συμβουλής και συναίνεσης - ότι η Γερουσία είναι συνταγματικά επιφορτισμένη με την επιβεβαίωση ή την απόρριψη ενός υποψηφίου. Στο υπόλοιπο μισό όμως δεν παρείχε αυτή την υποσημείωση. Αλλά το τελικό αποτέλεσμα ήταν κατά βάση ίδιο, ανεξάρτητα από το πώς τέθηκε η ερώτηση.

Ενώ το 75% διαφώνησε ότι ο Τραμπ θα έπρεπε να μπορεί να διορίζει μονομερώς άτομα όταν στην υποσημείωση αναφερόταν το Σύνταγμα, όταν δεν αναφερόταν η υποσημείωση αυτή τ διαφώνησε το 76%. Όσον αφορά τους Ρεπουμπλικάνους που αντιτάσσονται στο Τραμπ έφτασαν το 53% όταν έγινε η επίκληση του Συντάγματος και στο 55% όταν δεν έγινε.

Αλλά γίνεται αντιληπτό επίσης ότι οι Αμερικανοί - ακόμη και οι Ρεπουμπλικάνοι - θέλουν το Κογκρέσο να αντιστέκεται στον Τραμπ όταν διαφωνούν.

Η δημοσκόπηση ρώτησε τους Αμερικανούς ευθέως εάν οι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου θα πρέπει να «υποστηρίξουν ό,τι θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ», όπως λέει ο Τρόι Έντουιν Νελς ή αλλιώς αν θα πρέπει να υποστηρίξουν τις πολιτικές του όταν συμφωνούν «αλλά να τις απορρίψουν όταν διαφωνούν».

Ο διαχωρισμός ήταν παρόμοιος. Οι Αμερικανοί δήλωσαν από 77% -23% ότι οι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου θα πρέπει να απορρίπτουν κάτι όταν διαφωνούν με τις πολιτικές του Τραμπ. Το ίδιο και οι Ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ της απόρριψης σε ποσοστό 56-44%.

Το γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί Ρεπουμπλικάνοι στηρίζουν την άποψη ότι πρέπει να παρακαμφθεί η Γερουσία όσον αφορά τις επιλογές του Τραμπ στο υπουργικό συμβούλιο και λένε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου θα πρέπει απλώς να συμβιβαστούν ανεξάρτητα από το τι θέλει ο Τραμπ - είναι αξιοσημείωτο. Και αυτό ενισχύει το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του κόμματος δεν ενδιαφέρεται τρομερά για τους συνταγματικούς ελέγχους στον Τραμπ, κάτι που προκύπτει και από πολλές άλλες δημοσκοπήσεις.

Το γεγονός αυτό φαίνεται σημαντικό καθώς οδεύουμε προς μια σειρά συγκρούσεων μεταξύ του Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών που θα μπορούσαν να τολμήσουν να του εναντιωθούν σε θέματα όπως στις επιλογές του για το υπουργικό συμβούλιο και σε μερικές από τις πιο αμφιλεγόμενες προτάσεις του. Είναι σαφές ότι ένα σημαντικό και θορυβώδες τμήμα του κόμματος θέλει απλώς το Κογκρέσο να υποκύψει στον Τραμπ. Αλλά αυτό απέχει πολύ από την άποψη της συναίνεσης.

*Ο Aaron Blake είναι ανώτερος πολιτικός ρεπόρτερ και γράφει για το The Fix. Κατάγεται από τη Μινεσότα, έχει επίσης γράψει για την πολιτική για την Minneapolis Star Tribune και την εφημερίδα The Hill.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.