Συρία: Τουλάχιστον 11 νεκροί από κουρδικές δυνάμεις κατά μαχητών που υποστηρίζονται από Τουρκία

Δυνάμεις των Κούρδων της Συρίας εξαπέλυσαν σήμερα επίθεση εναντίον μαχητών που υποστηρίζονται από την Τουρκία στο βόρειο τμήμα της χώρας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 ανθρώπους – συμπεριλαμβανομένων αμάχων –, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι υπό κουρδική διοίκηση Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), οι οποίες ελέγχουν μεγάλο τμήμα της βορειοανατολικής Συρίας, εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον μαχητών που υποστηρίζονται από την Τουρκία στην περιοχή Ρας αλ Αΐν, ανέφερε η μη κυβερνητική οργάνωση που εδρεύει στο Λονδίνο αλλά διατηρεί ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

«Μια γυναίκα, τα δύο παιδιά της και ένας άνδρας σκοτώθηκαν κατά τον βομβαρδισμό στρατιωτικής εγκατάστασης που χρησιμοποιούσαν οργανώσεις (ανταρτών) οι οποίες υποστηρίζονται από την Άγκυρα» και δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις (παράνομης) διακίνησης ανθρώπων προς την Τουρκία, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «επτά μαχητές των φιλοτουρκικών δυνάμεων σκοτώθηκαν σε έφοδο ειδικών δυνάμεων» του ΣΔΔ σε κοντινό χωριό.

Την Κυριακή τουλάχιστον 15 σύροι μαχητές φιλοτουρκικών δυνάμεων είχαν βρει τον θάνατο όταν παρεισέφρησαν σε εδάφη που ελέγχουν οι ΣΔΔ, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, παράταξη υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ, υπήρξαν αιχμή του δόρατος στον αγώνα εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, τα τελευταία οχυρά της οποίας στη συριακή επικράτεια έπεσαν το 2019. Κυρίαρχη συνιστώσα τους είναι οι Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), που η Άγκυρα χαρακτηρίζει τον συριακό βραχίονα του εκτός νόμου Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK).

Τουρκικά στρατεύματα και οργανώσεις σύρων ανταρτών που υποστηρίζονται από την Τουρκία ελέγχουν τμήματα της βόρειας Συρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.