Απίστευτο βίντεο από τον σεισμό στην Ταϊλάνδη: Καθαριστής τζαμιών κρέμεται από ουρανοξύστη (επέζησε)

Ο άνδρας σκεφτόταν ότι «είχε μία οικογένεια να θρέψει και έπρεπε να μείνει ζωντανός»... 

ουρανοξύστης μπαγκονγκ

Το βίντεο από μία πισίνα πολυτελούς ξενοδοχείου να ξεχειλίζει από τον τελευταίο όροφο ουρανοξύστη στη Μπαγκόνγκ – κατά την διάρκεια του φονικού σεισμού των 7,7 ρίχτερ στην Μιανμάρ – είχε γίνει viral της προηγούμενες ημέρες. 

Ακόμα πιο ανατριχιαστικά είναι τα βιντεάκια που βλέπουν τώρα το φως της δημοσιότητας με έναν καθαριστής τζαμιών να κρέμεται από τον ουρανοξύστη με σχοινί και να προσπαθεί να σωθεί «γαντζωμένος» στην γωνία. 

Ο άνδρας φέρεται να δήλωσε στα τοπικά μέσα ότι – ενώ το κτίριο έτρεμε και ο ίδιος αιωρούνταν με μοναδικό μέσο προστασίας το σκοινί που ήταν δεμένος – σκεφτόταν ότι «είχε μία οικογένεια να θρέψει και έπρεπε να μείνει ζωντανός».

Την ώρα που ξεκίνησε ο σεισμός και το νερό άρχισε να πέφτει σαν καταράκτης από πάνω του - με κίνδυνο να τον παρασύρει - ο καθαριστής τζαμιών προσπάθησε να πάει στο πλαϊνό τμήμα του ουρανοξύστη και λίγο αργότερα αρχίζει να χαλαρώνει το σχοινί για να κατέβει στο έδαφος.

