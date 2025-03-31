Το βίντεο από μία πισίνα πολυτελούς ξενοδοχείου να ξεχειλίζει από τον τελευταίο όροφο ουρανοξύστη στη Μπαγκόνγκ – κατά την διάρκεια του φονικού σεισμού των 7,7 ρίχτερ στην Μιανμάρ – είχε γίνει viral της προηγούμενες ημέρες.

Ακόμα πιο ανατριχιαστικά είναι τα βιντεάκια που βλέπουν τώρα το φως της δημοσιότητας με έναν καθαριστής τζαμιών να κρέμεται από τον ουρανοξύστη με σχοινί και να προσπαθεί να σωθεί «γαντζωμένος» στην γωνία.

Unbelievable, but the window cleaner that was literally stuck to the high-rise building in Bangkok during the earthquake probably survived! pic.twitter.com/OEnE58ETWw — ฿คຖgk๐k-฿๐y - หนุ่มบางกอก 🇹🇭 (@Bangkokboy17) March 29, 2025

Ο άνδρας φέρεται να δήλωσε στα τοπικά μέσα ότι – ενώ το κτίριο έτρεμε και ο ίδιος αιωρούνταν με μοναδικό μέσο προστασίας το σκοινί που ήταν δεμένος – σκεφτόταν ότι «είχε μία οικογένεια να θρέψει και έπρεπε να μείνει ζωντανός».

Another view of the window cleaner trying to maintain balance with all his might while the earthquake occurs in Thailand. He survived.pic.twitter.com/z33S2DMZXK — Massimo (@Rainmaker1973) March 29, 2025

Την ώρα που ξεκίνησε ο σεισμός και το νερό άρχισε να πέφτει σαν καταράκτης από πάνω του - με κίνδυνο να τον παρασύρει - ο καθαριστής τζαμιών προσπάθησε να πάει στο πλαϊνό τμήμα του ουρανοξύστη και λίγο αργότερα αρχίζει να χαλαρώνει το σχοινί για να κατέβει στο έδαφος.

