Ο Ίλον Μασκ ανακοίνωσε απόψε ότι η νεοφυής επιχείρησή του xAI αγόρασε το X, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ήταν παλαιότερα γνωστή ως Twitter, έναντι 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.
«Το μέλλον του xAI και του X είναι αλληλένδετα. Σήμερα, κάνουμε επίσημα το βήμα για να συνδυάσουμε δεδομένα, μοντέλα, υπολογισμούς, διανομή και ταλέντο», ανέφερε ο Μασκ σε μια ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι η αξία της εταιρείας θα φτάσει τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η startup τεχνητής νοημοσύνης του δισεκατομμυριούχου, η οποία ξεκίνησε το 2023, συγκέντρωσε πρόσφατα 6 δισεκ. δολάρια από επενδυτές και αποτιμήθηκε στα 40 δισεκ. δολάρια, ανέφεραν πηγές στο πρακτορείο Reuters.
