Ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον απήγγειλε τη Δευτέρα τρεις κατηγορίες στον 31χρονο Κόουλ Άλεν, ο οποίος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του προέδρου των ΗΠΑ για δημοσιογράφους σε ξενοδοχείο της αλυσίδας Hliton.

Κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο των ανταποκριτών ξένου Τύπου το Σάββατο. Ο Κόουλ Τόμας Άλεν από το Τόρανς της Καλιφόρνια, αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για οπλοκατοχή και για το γεγονός ότι πυροβόλησε Αμερικανό πράκτορα.

«Επιχείρησε να δολοφονήσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», δήλωσε η εισαγγελέας Τζόσελιν Μπάλανταϊν στο δικαστήριο.

Ο Άλεν δεν έχει ακόμη απαντήσει στις κατηγορίες. Καθισμένος στο έδρανο της υπεράσπισης πλαισιωμένος από Αμερικανούς αστυνόμους, ο Άλεν δήλωσε ατάραχος ότι θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις με ειλικρίνεια και ότι έχει μεταπτυχιακό στην επιστήμη των υπολογιστών.

Ο δικαστής των ΗΠΑ Μάθιου Σάρμπαου διέταξε την κράτηση του Άλεν. Προγραμμάτισε νέα ακροαματική διαδικασία σχετικά με την κράτηση του Άλεν για την Πέμπτη.

«Φιλικός Ομοσπονδιακός Δολοφόνος»

Ο Άλεν άφησε ένα μανιφέστο σε μέλη της οικογένειάς του, στο οποίο αυτοαποκαλούνταν «Φιλικός Ομοσπονδιακός Δολοφόνος» και συζητούσε σχέδια για στοχοποίηση ανώτερων αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίοι ήταν παρόντες στην αίθουσα χορού του ξενοδοχείου. Η αστυνομία είπε ότι στους στόχους του πιθανότατα περιλαμβανόταν και ο ίδιος ο Τραμπ.

Το εγκώμιο του προέδρου των ΗΠΑ έπλεξε νωρίτερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ατρόμητος. Είναι πρόθυμος να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του» τόνισε σχολιάζοντας τη δολοφονική απόπειρα.

«Αυτή είναι η τρίτη μεγάλη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του προέδρου Τραμπ μέσα σε δύο χρόνια» τόνισε η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Πηγή: skai.gr

