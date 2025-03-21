ΗΠΑ: Ο Ίλον Μασκ ζητά διώξεις για «διαρροή ψευδών πληροφοριών»

Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ μετέφερε την εκστρατεία του για περικοπές στην αμερικανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε αχαρτογράφητα νερά σήμερα, πραγματοποιώντας μια άνευ προηγουμένου υψηλού επιπέδου συνάντηση στο Πεντάγωνο και ζητώντας τη δίωξη οποιουδήποτε αξιωματούχου του υπουργείου Άμυνας που διέρρευσε ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή του.

Ο Μασκ, οι επιχειρήσεις του οποίου έχουν συνάψει σειρά συμβολαίων με το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, συναντήθηκε με τον υπουργό Πιτ Χέγκσεθ για 80 λεπτά στις πρώτες τέτοιου είδους συνομιλίες στο Πεντάγωνο, το οποίο ευθύνεται για ένα μεγάλο μέρος των δαπανών του ομοσπονδιακού κράτους. Προς το παρόν δεν είναι σαφές εάν Αμερικανοί στρατηγοί συμμετείχαν στη συνάντηση διαδικτυακά.

Η εφημερίδα New York Times έγραψε ότι ο Μασκ θα ενημερωνόταν σχετικά με μυστικά πολεμικά σχέδια για την Κίνα, κάτι που ο ίδιος ο Μασκ, ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι αρνήθηκαν. Ο δισεκατομμυριούχος αποκάλεσε το δημοσίευμα «καθαρή προπαγάνδα» και ζήτησε την ανάληψη νομικής δράσης σε βάρος των υπεύθυνων για τη διαρροή.

«Ανυπομονώ για τις διώξεις εκείνων στο Πεντάγωνο, που διαρρέουν με δόλο ψευδείς πληροφορίες στους NYT. Θα τους βρούμε», έγραψε στο Χ, πριν από τη συνάντηση με τον Χέγκσεθ.

Στον Λευκό Οίκο, μετά τη συνάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν θέλει να δείξει τα σχέδια των ΗΠΑ για έναν ενδεχόμενο πόλεμο με την Κίνα σε κανέναν και υπαινίχθηκε την πιθανή σύγκρουση συμφερόντων του Μασκ.

«Δεν θέλω να το δείξω αυτό σε κανέναν. Όμως σίγουρα δεν θα το έδειχνες σε έναν επιχειρηματία, που μας βοηθά τόσο πολύ», δήλωσε ο Τραμπ.

«Ο Ίλον έχει επιχειρήσεις στην Κίνα και θα ήταν πιθανώς ευαίσθητος ως προς αυτό», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Από το πλευρό του Τραμπ, ο Χέγκσεθ ανέφερε πως είχε μια άτυπη συζήτηση με τον Μασκ, η οποία επικεντρώθηκε σε θέματα καινοτομίας και αποδοτικότητας.

«Δεν υπήρχαν πολεμικά σχέδια, κανένα κινεζικό πολεμικό σχέδιο. Δεν υπήρχε κανένα μυστικό σχέδιο», υπογράμμισε ο Χέγκσεθ.

Μετά τον «θόρυβο» που προκάλεσε το δημοσίευμα των New York Times, μια προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και στελεχών του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων σε μία ασφαλή αίθουσα συνεδριάσεων στο Πεντάγωνο, γνωστή ως «Η Δεξαμενή» ("The Tank") εντέλει δεν πραγματοποιήθηκε.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που δεν έχει μέχρι στιγμής επισκεφθεί το Πεντάγωνο στη δεύτερη θητεία του ως πρόεδρος, είχε επίσης απορρίψει το δημοσίευμα. «Η Κίνα δεν θα αναφερθεί καν ούτε θα συζητηθεί», ανέφερε σε μια ανάρτησή του χθες στο Truth Social σχετικά με τη συνάντηση. Αργότερα, είπε σε δημοσιογράφους πως η συνάντηση στο Πεντάγωνο αφορούσε τη διαχείριση δαπανών.

«Ο Ίλον ήταν εκεί για να διαχειριστεί δαπάνες, DOGE – ένα πράγμα που ονομάζεται DOGE, για το οποίο έχετε ακούσει», έγραψε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του Μασκ (Department of Government Efficiency).

Η πρόσβαση σε ένα στενά φυλασσόμενο στρατιωτικό σχέδιο θα σηματοδοτούσε μια ευδιάκριτη διεύρυνση του ρόλου του Μασκ ως συμβούλου του Τραμπ, ο οποίος ηγείται των προσπαθειών περικοπής των δαπανών της αμερικανικής κυβέρνησης.

Επίσης, θα αναζωπύρωνε τα ερωτήματα σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων για τον Μασκ, ο οποίος ως επικεφαλής των Tesla και SpaceX έχει επιχειρηματικά συμφέροντα στην Κίνα.

Ο Λευκός Οίκος έχει διαβεβαιώσει παλαιότερα ότι ο Μασκ θα αποσυρθεί εάν προκύψει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των επιχειρηματικών συμφωνιών του και του ρόλου του στη μείωση των δαπανών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ο Ίλον Μασκ έφθασε με μια αυτοκινητοπομπή σήμερα το πρωί στο Πεντάγωνο και ταχέως ανέβηκε πάνω για να συναντηθεί με τον Χέγκσεθ, ο οποίος είπε στο Χ ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην «καινοτομία, την αποτελεσματικότητα και την εξυπνότερη παραγωγή».

Κατά την αποχώρησή του, ο Μασκ εθεάθη να αστειεύεται με τον Χέγκσεθ και δήλωσε ότι η συνάντηση πήγε καλά.

«Εάν υπάρχει οτιδήποτε που μπορώ να κάνω για να βοηθήσω, θα ήθελα να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα εδώ», σημείωσε ο Μασκ, καθώς έφευγε.

Οι επιχειρήσεις Starlink και SpaceX του Μασκ έχουν συνάψει σειρά συμβολαίων με τον Πεντάγωνο, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων, καθώς εκείνος δηλώνει υπέρμαχος της καινοτομίας και της ιεράρχησης εκ των προτέρων των δαπανών του Πεντάγωνου με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

