Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη

Τη Δευτέρα 24 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διοργανώσουν στις Βρυξέλλες κοινή διάσκεψη, στην οποία θα συμμετάσχουν ενδιαφερόμενα μέρη και εκπρόσωποι διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης με σκοπό την έναρξη διαλόγου σχετικά με τις πολιτικές για την οικονομικά προσιτή στέγαση.

Ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, κ. Νταν Γιέρενσεν, και η Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη στεγαστική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κ. Ιρένε Τινάλι, θα κηρύξουν την έναρξη της διάσκεψης. Μετά την εναρκτήρια συνεδρίαση υψηλού επιπέδου θα ακολουθήσουν συζητήσεις με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και ενδιαφερόμενους φορείς.

Η παροχή μη προσιτής οικονομικά στέγασης έχει αρνητικό αντίκτυπο σε εκατομμύρια οικογένειες, νέους και νέες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή, η Επιτροπή εκπονεί ένα ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικά προσιτής στέγασης. Για να διασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στην αντιμετώπιση αυτού του επείγοντος προβλήματος, η Επιτροπή εντείνει τον διάλογό της με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες, τις πόλεις, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τον κατασκευαστικό τομέα, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τους εκπροσώπους της νεολαίας και άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, κ. Νταν Γιέρενσεν, δήλωσε: «Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανταποκρίνονται στις ανησυχίες πολλών πολιτών σχετικά με τη στεγαστική κρίση, που εμποδίζει τους ανθρώπους και τις οικογένειες να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους και να βελτιώσουν το μέλλον τους. Αναλαμβάνοντας δεσμεύσεις σε όλους τους τομείς και συγκεντρώνοντας τις απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων ατόμων και οργανώσεων, θα βρούμε τις καλύτερες λύσεις ώστε να προσφέρουμε στους Ευρωπαίους πολίτες στέγαση που θα είναι πιο προσιτή οικονομικά και πιο βιώσιμη. »

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διάσκεψη διαδικτυακά εδώ

