ΗΠΑ: Ο Γκάβιν Νιούσομ τρολάρει τον Τραμπ – Ανήρτησε ίδια φωτογραφία

Η βεντέτα του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ με τον Ντόναλντ Τραμπ καλά κρατεί, με το γραφείο Τύπου του κυβερνήτη να τρολάρει τον πρόεδρο των ΗΠΑ με ανάρτησή του στο X.



Στην ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ παρέθεσε έναν σύνδεσμο που παραπέμπει σε δημοσίευση τρίτου. Με τα χέρια υψωμένα, ενώ στο φόντο διακρίνεται μια υδρόγειος σφαίρα με μια παράξενη λάμψη γύρω της. «Ο κόσμος σύντομα θα καταλάβει. Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει αυτό που έρχεται» γράφει αινιγματικά.

Και η ανάρτηση του Νιούσομ, μεγάλης ελπίδας των Δημοκρατικών, ήταν... ακριβώς η ίδια:

Πηγή: skai.gr

