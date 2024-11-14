Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζον Κόρνιν είπε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι θέλει «οπωσδήποτε» να εξετάσει την αδημοσίευτη έκθεση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον Ματ Γκατζ, ο οποίος επιλέχθηκε από τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το αξίωμα του υπουργού Δικαιοσύνης.

Ο Γκετς παραιτήθηκε από βουλευτής χθες Τετάρτη, βάζοντας τέλος στην έρευνα της Επιτροπής Δεοντολογίας σε βάρος του σχετικά με κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης και χρήσης ναρκωτικών. Ο ίδιος είχε αρνηθεί οτιδήποτε επιλήψιμο.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διεξήγαγε έρευνα σε βάρος του Γκατζ σχετικά με κατηγορία μαστροπείας, η οποία αφορούσε μια 17χρονη κοπέλα. Το γραφείο του Γκατζ είχε ανακοινώσει το 2023 ότι ενημερώθηκε από τους εισαγγελείς ότι δεν θα βρισκόταν αντιμέτωπος με ποινική δίωξη.

Ο Κόρνιν είπε σε δημοσιογράφος πως «δεν θα έπρεπε να υπάρχει περιορισμός» σε ό,τι αφορά την έρευνα της Γερουσίας, καθώς τα μέλη της καλούνται να εξετάσουν εάν θα εγκρίνουν την υποψηφιότητα του Γκετς για το αξίωμα του υπουργού Δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που συγκέντρωσε η Επιτροπή Δεοντολογίας.

Ερωτηθείς εάν αυτό σημαίνει πως θα ήθελε να εξετάσει την έκθεση, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζον Κόρνιν ήταν σαφής: «Οπωσδήποτε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.